О проектеРеклама
Новости
Мнения
Аналитика
Рейтинги
Проекты
Газета
Новости
Мнения
Аналитика
Рейтинги
Проекты
Газета

Главное
Скандал с декларациями ЕДГ-2019 Личный формат Внимание, школа!
Скандал с декларациями
ЕДГ-2019
Личный формат
Внимание, школа!

Новосибирский минздрав посетовал на нехватку онкологов

Новости
128
0

Министерство здравоохранения Новосибирской области признало нехватку узких специалистов. Речь идет о тяжелой ситуации с онкологами. На каждые 50 тысяч жителей региона в Новосибирской области приходится всего два врача, специализирующихся на лечении онкологических заболеваний, сообщает Сиб. фм.

«Делают, чтобы мы передохли»: алтайский депутат раскритиковал оптимизацию здравоохранения

«Делают, чтобы мы передохли»: алтайский депутат раскритиковал оптимизацию здравоохранения

Новости

Очередные изменения от Минздрава вызвали непонимание у народного избранника

3778

Ситуация по остальным регионам тоже сложная. В среднем по стране на такое количество пациентом работают по 2,5 врача-онколога. Специалисты отмечают, что из-за такой печальной картины онкологию выявляют уже на поздних стадий, что снижает эффективность лечения.

Минздрав также добавил, что на медиков приходится высокая нагрузка при низкой зарплате.

Александр Лазарев порассуждал об оптимизации больниц в Алтайском крае

Александр Лазарев порассуждал об оптимизации больниц в Алтайском крае

Новости

Депутат АКЗС высказался о проблемах здравоохранения в крае

1462

 

Автор: Политсиб.ру

Фото: pixabay.com

Комментарии (0)

1000