Новосибирский минздрав посетовал на нехватку онкологов

Новости 25.01.2020 15:50 128

Министерство здравоохранения Новосибирской области признало нехватку узких специалистов. Речь идет о тяжелой ситуации с онкологами. На каждые 50 тысяч жителей региона в Новосибирской области приходится всего два врача, специализирующихся на лечении онкологических заболеваний, сообщает Сиб. фм.

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Ситуация по остальным регионам тоже сложная. В среднем по стране на такое количество пациентом работают по 2,5 врача-онколога. Специалисты отмечают, что из-за такой печальной картины онкологию выявляют уже на поздних стадий, что снижает эффективность лечения.

Минздрав также добавил, что на медиков приходится высокая нагрузка при низкой зарплате.