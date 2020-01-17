Новосибирский минздрав посетовал на нехватку онкологов

Министерство здравоохранения Новосибирской области признало нехватку узких специалистов. Речь идет о тяжелой ситуации с онкологами. На каждые 50 тысяч жителей региона в Новосибирской области приходится всего два врача, специализирующихся на лечении онкологических заболеваний, сообщает Сиб. фм.
Очередные изменения от Минздрава вызвали непонимание у народного избранника
Ситуация по остальным регионам тоже сложная. В среднем по стране на такое количество пациентом работают по 2,5 врача-онколога. Специалисты отмечают, что из-за такой печальной картины онкологию выявляют уже на поздних стадий, что снижает эффективность лечения.
Минздрав также добавил, что на медиков приходится высокая нагрузка при низкой зарплате.
Депутат АКЗС высказался о проблемах здравоохранения в крае