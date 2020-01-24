Владислав Сурков покинул госслужбу

Новости 25.01.2020 14:55 160

Помощник президента Владислав Сурков покинул госслужбу. Об этом сообщает политолог Алексей Чеснаков в своем телеграм-канале. Он сформулировал такое решение «сменой курса на украинском направлении». Сурков занимал этот пост с 2013 года. По словам политолога, в ближайшее время бывший госслужащий хочет отдохнуть.

Владислав Сурков родился 21 сентября 1964 года в селе Солнцево Липецкой области. Окончил Международный университет. В 1983-1985 годах служил в армии. До начала 1990-х руководил несколькими коммерческими организациями. С 1991 по 1998 годы работа в банковской сфере. В 1998-1999 года — первый замдиректора ОАО «Общественное российское телевидение». В 1999 году — помощник руководителя администрации президента РФ.

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В 2004 году назначен заместителем руководителя администрации президента РФ. С 12 мая 2008 года — первый замруководителя АП РФ. В конце 2011 года назначен зампредом правительства РФ. В 2012 году — руководителем аппарата. С 20 сентября 2013 года Владислав Сурков занимал пост помощника президента РФ.

В последние годы вопросами урегулирования кризиса в Украине. Участвовал в работе «нормандской четверки».