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На Чуйском тракте ограничили движение грузовиков и автобусов

Новости
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На федеральной трассе Р-256 «Чуйский тракт» Новосибирск – Барнаул – Горно-Алтайск – граница с Монголией, км 213-345 (от Новоалтайска до Бийска) ограничили движение большегрузного транспорта и рейсовых автобусов из-за непогоды.

Напомним, в регионе 25 января сложные метеорологические условия: снегопад; метель, ограниченная видимость, при порывах ветра нулевая. Скорость ветра 16 м/с, местами порывы до 25 м/с.

Сразу на нескольких трассах Алтайского края ограничено движение из-за непогоды

Сразу на нескольких трассах Алтайского края ограничено движение из-за непогоды

Новости

На ряде трасс Алтайского края ограничено движение из-за непогоды

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«В условиях непогоды основное условие движения для водителей – осмотрительность, низкая скорость и исключительная осторожность. Старайтесь просматривать прогнозы погоды заранее, предупреждения о заморозках, снегопаде и гололеде! Перед поездкой за пределы населенного пункта важно проверить состояние всех систем автомобиля, комплектацию аптечки и средств пожаротушения, необходимых аварийно-спасательных средств в виде топора и троса, а также средств связи», - предупреждают в МЧС.
 

Несколько трасс по-прежнему перекрыты из-за непогоды в Алтайском крае

Несколько трасс по-прежнему перекрыты из-за непогоды в Алтайском крае

Новости

Восстановлено движение на четырех магистралях

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Автор: Политсиб.ру

Фото: Пресс-служба ФКУ Упрдор "Алтай"

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