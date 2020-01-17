На Чуйском тракте ограничили движение грузовиков и автобусов

Новости 25.01.2020 14:00 181

На федеральной трассе Р-256 «Чуйский тракт» Новосибирск – Барнаул – Горно-Алтайск – граница с Монголией, км 213-345 (от Новоалтайска до Бийска) ограничили движение большегрузного транспорта и рейсовых автобусов из-за непогоды.

Напомним, в регионе 25 января сложные метеорологические условия: снегопад; метель, ограниченная видимость, при порывах ветра нулевая. Скорость ветра 16 м/с, местами порывы до 25 м/с.

Сразу на нескольких трассах Алтайского края ограничено движение из-за непогоды Новости 17.01.2020 11:35 На ряде трасс Алтайского края ограничено движение из-за непогоды 982

«В условиях непогоды основное условие движения для водителей – осмотрительность, низкая скорость и исключительная осторожность. Старайтесь просматривать прогнозы погоды заранее, предупреждения о заморозках, снегопаде и гололеде! Перед поездкой за пределы населенного пункта важно проверить состояние всех систем автомобиля, комплектацию аптечки и средств пожаротушения, необходимых аварийно-спасательных средств в виде топора и троса, а также средств связи», - предупреждают в МЧС.

