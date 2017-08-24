Боец Конор Макгрегор может посетить Алтай

Новости 25.01.2020 13:40 183

Бывший чемпион в смешанных единоборствах Конор Макгрегор сообщил о готовности привезти свой тренировочный лагерь в Россию. Звезда UFC интересовался условиями в Сочи и на Алтае. Об этом рассказала журналистка Мария Командная, которая была ведущей недавней пресс-конференции ирландца в Москве.

- Уже после пресс-конференции мы поболтали с Конором за кулисами, и он сказал, что перед одним из следующих боев хочет провести в России тренировочный лагерь. Спрашивал про Сочи и Алтай, - цитирует Командную sport24.ru.

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Напомним, в последнем бою Макгрегор победил нокаутом американского спортсмена Дональда Серроне. На это ему потребовалось всего 40 секунд. Добавим, что Алтайский край и Республику Алтай уже посещали известные спортсмены из единоборств. Например, на Алтае отдыхал боксер Александр Поветкин.

Особые отношения с Алтайский краем сложились у бойца смешанного стиля Джеффа Монсона, он даже сотрудничал с местным бизнесменом и рекламировал казино Altai Palace. Ранее Снеговик (прозвище Монсона) высказывал желание заняться в Барнауле продвижением искусства смешанных единоборств и даже построить спортивную школу.