Алтайские спасатели вывезли больного ребенка из занесенного снегом села

Новости 25.01.2020 12:40 166

В Топчихинском районе еще не все дороги, ведущие к селам, удалось расчистить. В одной из таких деревень 12-летнему мальчику стало плохо — воспалился аппендицит. Чтобы доставить его в больницу, пришлось проводить спасательную операцию.

На помощь больному в село Песчаное выдвинулась группа МЧС из Алейска. До села Фунтики они ехали по расчищенной дороге. Далее ее преградили сугробы и дальше спасатели поехали на снегоходе. В итоге подростка оперативно доставили в Топчихинскую районную больницу для дальнейшего лечения.

МЧС спасло двух человек в условиях нулевой видимости на Алтае Новости 18.01.2020 15:50 Для этого пришлось провести целую поисковую операцию 857

Как ранее сообщал Минздрав Алтайского края, в связи со сложными погодными условиями вся медицинская служба региона переведена в режим повышенной готовности. ГУ МЧС по Алтайскому краю призывает жителей воздержаться от прогулок и дальних поездок. Работает телефон «горячей линии» МЧС: 8-(3852)-20-26-21. По данному номеру можно получить необходимую информацию о ситуации на дорогах региона.