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«Он мало отдыхает»: графолог проанализировал почерк губернатора Алтайского края

Новости
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Графолог Юрий Решетов сделал анализ образцов почерков известных людей Алтайского края. По его словам, научно доказано, что с помощью почерка можно увидеть определенные особенности человека. В том числе о его деловых и социальных качествах, памяти, интеллекте, сообщает «КП-Барнаул».

Первым он оценил письмо губернатора Алтайского края Виктора Томенко. При этом он не знал, чей почерк ему показывают для анализа. Ему бросился в глаза сильный нажим, в этом эксперт увидел напористость.

- У этого человека много энергии, сил. При этом в письме нет пробельных участков. Это говорит, что человек в постоянном напряжении. Скорее всего, он мало отдыхает. В некоторых словах последующие буквы больше, чем предыдущие, идут на расширение. Это говорит, что человеку важно, чтобы последнее слово в споре осталось за ним, - рассуждает Юрий Решетов.

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Про почерк депутата АКЗС Сергея Писарева, графолог сообщил, что его автор — щедрый человек, который постоянно в творческом поиске и движении. У чемпиона мира по легкой атлетике Сергея Шубенкова специалист обратил внимание на мягкость почерка. Там видна развитость нижней зоны букв, что говорит о въедливости человека, желании погружаться в процесс до конца.

- Так же нижняя часть букв отвечает за образ матери, видно, что любовь матери напитала человека. И при этом развитая нижняя зона букв говорит как о развитости нижней части тела, так и о либидо человека, его сексуальности, - сделал вывод эксперт.

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Автор: Политсиб.ру

Фото: Образец губернаторского почерка. vk.com/altai_government_open

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