Элитную гостиницу с рестораном продают в Рубцовске

Новости 25.01.2020 10:40 201

Восьмиэтажное здание гостиницы на улице Ленина в Рубцовске выставили на продажу. Общая площадь — 3000 квадратных метров. За нее просят 85 млн рублей. Объект еще не достроен и требует внутренней отделки. Эти виды работ, плюс материалы и благоустройство, собственник оценил в 21,4 млн рублей, сообщает Алтайский портал недвижимости.

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Здание украшают купол, шпиль и арочные окна на последнем этаже с панорамным видом. По проекту там хотели разместить ресторан с видом на город, игровой комплекс и конференц-зал. По задумке в гостинице должны были находиться 120 номеров.

Здание монолитное, облицовано утеплителем и керамогранитом. Площадь земельного участка — 8200 квадратных метров, что позволяет сделать большую парковку. Гостиница расположена на красной линии, напротив горадминистрации.