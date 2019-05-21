Масштабную акцию по раздельному сбору мусора проводят в Барнауле

Акция по раздельному сбору вторсырья «Разделяя, сохраняй!» проходит в Барнауле 25 января. Организаторы — общественная организация «Мусора.Больше.Нет, Барнаул». Мероприятие пройдет с 10 до 13 часов в Парке спорта Алексея Смертина (улица Энтузиастов, 12в, автомобильная парковка) и рядом с магазином «Леруа Мерлен» (Павловский тракт, 192а/1). С1 2 до 15 часов — напротив ТЦ «Геомаркет» (проспект Ленина, 154а, корпус 1). Также в Барнауле в этот день будут открыты 28 мобильных пунктов раздельного сбора вторсырья.
Движение «Мусора.Больше.Нет» проводит такое мероприятия уже шестой год подряд
Барнаульцы могут принести металл, стекло, макулатуру, пластик, бытовую технику, картриджи фильтров для воды, одежду-ветошь, просроченные лекарства. Собранное вторсырье отправят на переработку. В этот раз не примут батарейки, лампочки и градусники. Кроме того, на акцию можно приносить вещи для фонда «Доброе сердце» и помощь для приюта «Ласка».
В 2019 году в акциях «Разделяя, сохраняй!» поучаствовали 12 786 человек. Они сдали на переработку 6,6 тонн пластика, 27 тонн стекла, 15 тонн бумаги и три тонны металла.
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