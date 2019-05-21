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Масштабную акцию по раздельному сбору мусора проводят в Барнауле

Новости
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Акция по раздельному сбору вторсырья «Разделяя, сохраняй!» проходит в Барнауле 25 января. Организаторы — общественная организация «Мусора.Больше.Нет, Барнаул». Мероприятие пройдет с 10 до 13 часов в Парке спорта Алексея Смертина (улица Энтузиастов, 12в, автомобильная парковка) и рядом с магазином «Леруа Мерлен» (Павловский тракт, 192а/1). С1 2 до 15 часов — напротив ТЦ «Геомаркет» (проспект Ленина, 154а, корпус 1). Также в Барнауле в этот день будут открыты 28 мобильных пунктов раздельного сбора вторсырья.

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Барнаульцы могут принести металл, стекло, макулатуру, пластик, бытовую технику, картриджи фильтров для воды, одежду-ветошь, просроченные лекарства. Собранное вторсырье отправят на переработку. В этот раз не примут батарейки, лампочки и градусники. Кроме того, на акцию можно приносить вещи для фонда «Доброе сердце» и помощь для приюта «Ласка».

В 2019 году в акциях «Разделяя, сохраняй!» поучаствовали 12 786 человек. Они сдали на переработку 6,6 тонн пластика, 27 тонн стекла, 15 тонн бумаги и три тонны металла.

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Автор: Политсиб.ру

Фото: pixabay.com

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