Руководителем отделения «Единой России» в Каменском районе стал Алексей Найден

Новости 24.01.2020 20:20 838

Секретарем Каменского районного отделения партии «Единая Россия» стал депутат АКЗС Алексей Найден. Этому пытались помешать сторонники Виктора Ноздрина — бывшего руководителя ячейки. Их попытки не принесли результата. Конференция местного отделения «ЕР» состоялась 24 января.

Ноздрин потерял полномочия в конце октября путем отстранения. По мнению однопартийцев, он допускал многочисленные нарушения устава партии, не выполнял распоряжения президиума, превышал полномочия. В партии полагают, что Ноздрин стал причиной политического кризиса, случившегося в Каменском районе, когда принятие муниципального бюджета находилось под угрозой. В итоге бюджет района депутаты приняли лишь в конце декабря после заявлений на эту тему со стороны губернатора Алтайского края и председателя АКЗС.

Ноздрин делал заявления в СМИ, в которых не исключал возвращения на пост руководителя отделения ЕР в Каменском районе. Источники сообщали, что он вел переговоры с делегатами конференции, пытаясь убедить их голосовать против Найдена, с которым он давно находится в плохих отношениях.

Сам Виктор Ноздрин на конференции не присутствовал. Но его соратник, депутат Каменского райсобрания Виктор Штрак, попытался возглавить немногочисленную группу сторонников Ноздрина. Некоторым делегатам конференции он раздавал некие листы. На одном из них, который Штрак выдал одной из делегаток, как выяснилось позже, было написано указание «предложить кандидатуру Виктора Штрака на пост секретаря Каменского отделения партии».

«Единая Россия» сменит руководителя отделения в Каменском районе Новости 23.01.2020 9:15 Новым управленцем может стать депутат АКЗС Алексей Найден 1359

Изначально выдвинули две кандидатуры: депутата АКЗС Алексея Найдена, руководителя фракции «ЕР» в Новоярковском сельском Совете депутатов Каменского района Ольги Мармазинских. Но когда оглашали список кандидатов в секретари Каменского отделения, женщина из числа делегатов, получившая листок, с места предложила включить Виктора Штрака в число претендентов на пост руководителя ЕР в районе. Конференция проголосовала за его включение и Штрак стал третьим кандидатом в секретари.

Далее при голосовании по процедурным вопросам Штрак всегда голосовал «против» или воздерживался. Затем последовали выступления кандидатов в секретари.

Алексей Найден в своем продолжительном выступлении сосредоточился на том, что будет делать, если возглавит местное отделение партии. Он обозначил, что совместно с местными властями будет добиваться включения Каменского района федеральную программу комплексного развития сельских территорий. Напомнил, что в апреле 2019 года в районе проходило выездное совещание по вопросам социально-экономического развития район, в котором участвовали губернатор Виктор Томенко и ряд министров. И пообещал как секретарь Каменского местного отделения выступать связующим звеном с краевыми властями для реализации всех намеченных планов, лоббировать интересы Каменского района.

Ольга Мармазинских с трибуны поблагодарила за доверие и включение в число кандидатов, сообщив, что готова работать с партией в Каменском районе. Виктор Штрак сосредоточился на рассказе, какую работу он проводит в Каменском районе, упомянув, что состоит в партии несколько лет и даже однажды ездил на съезд в Москву.

После выступлений всех кандидатов слово взял заместитель секретаря Алтайского реготделения «Единой России», зампредседателя АКЗС Сергей Серов. Он обозначил, в каком состоянии сейчас находится партийная ячейка в Каменском районе.

— С сожалением констатирую, что на сегодняшний день Каменского местного отделения как значимого субъекта в политической жизни района практически не существует. Не организована должным образом работа первичных отделений партии, фактически не был проведен партийный аудит. Наша цель — укрепить авторитет «Единой России» и ее членов, сделать так, чтобы Партия стала полноценным политическим субъектом и помогала району развиваться, — сказал Серов.

Затем объявили перерыв на голосование, после которого Виктор Штрак больше не вернулся в зал. После перерыва счетная комиссия объявила результаты голосования делегатов. 26 голосов — за Алексея Найдена, 13 — за Виктора Штрака, 4 — за Ольгу Мармазинских.