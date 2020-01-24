Беззалоговые автокредиты будет выдавать ВТБ

Новости 24.01.2020 17:55 303

ВТБ первым среди лидеров банковского рынка запускает новую программу беззалогового автокредитования со ставкой от 9%. Теперь, приобретая автомобиль или моторизированную технику, ее не обязательно передавать в залог банку.

Новые условия распространяются как на на новые, так и на подержанные автомобили и моторизированную технику: мотоциклы, снегоходы, квадроциклы и прочую. Минимальная ставка по кредиту составляет 9% годовых (при условии страхования транспортного средства на весь срок). Для зарплатных клиентов предоставляется дисконт в размере 1%.

Преимуществом программы выступает отсутствие требований к первоначальному взносу и приобретаемому транспортному средству. Доступен кредит в размере от 100 до 500 тысяч рублей. Срок кредитования – от года до пяти лет, решение принимается банком от 30 минут. Подать заявку по новой программе можно на сайте банка или в точках продаж автокредитов, а оформить кредит – как в центрах автокредитования ВТБ, так и в автосалонах.

«Новая программа позволяет клиенту приобрести транспортное средство без первоначального взноса, при этом оно не передается в залог банку, а сделка купли-продажи может быть проведена в удобном для заемщика месте. Это существенно упрощает процесс оформления кредита и снижает расходы банка. В результате мы можем предложить более привлекательную ставку по сравнению с кредитами наличными, что для конечного покупателя делает автомобиль или мотоцикл ещё доступнее. Запуск данного продукта позволит нам в дальнейшем перевести процесс получения таких кредитов полностью в цифровой формат», – рассказал начальник управления организации продаж автокредитов и вице-президент ВТБ Владимир Высоцкий.

ВТБ является одним из лидеров рынка автокредитования. По итогам 11 месяцев 2019 г. объем автокредитования ВТБ превысил 78,3 млрд рублей. Портфель банка в данном сегменте превысил 120,5 млрд рублей.