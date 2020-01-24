Александр Лазарев порассуждал об оптимизации больниц в Алтайском крае

Новости 24.01.2020 17:15 1459

Председатель комитета по здравоохранению и науке в АКЗС Александр Лазарев прокомментировал информацию о возможном закрытии в крае 27 ЦРБ. Обсуждение состоялось в рамках онлайн-конференции в пятницу, 24 января.

Следует пояснить, что слухи о сокращении больниц пошли после публикации нового положения Минздрава России, в котором говорилось о сокращении ЦРБ, в которых обслуживается менее 15 тысяч человек. В Алтайском крае таких 27 штук. Общественники раскритиковали инициативу, пояснив, что в ней не учтены особенности плотности населения края и расстояние между населенными пунктами.

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Александр Лазарев сообщил, что в краевом правительстве прошло заседание с губернатором Виктором Томенко, на котором выступил глава регионального Минздрава Дмитрий Попов. Он представил проект краевой программы модернизации первичного звена здравоохранения. Эта программа включает в себя несколько блоков: территориальное планирование объемов оказания медпомощи, кадровая составляющая, укрепление материально-технической базы поликлиник и поликлинических отделений и информатизация.

«В ходе обсуждения проекта министр сообщил, что при разработке проекта были учтены территориальные особенности региона, в котором создана разветвленная сеть медицинских организаций. Он заверил участников заседания, что существующая сеть благодаря программе будет значительно укреплена, сокращения количества районных больниц в крае не будет», - ответил депутат АКЗС.

Он дал понять, что все изменения, которые запланированы в рамках проекта будут детально обсуждаться с медицинской общественностью, руководителями муниципальных образований и населением, что позволит сделать данную работу максимально открытой и ориентированной для конкретного населенного пункта.

«Комитет считает, что в Алтайском крае с его низкой плотностью населения, необходимо предусмотреть возможность открытия ЦРБ с численностью до 15 тысяч. Структура подразделений этой ЦРБ не должна отличаться от таковой при большей численности населения (30-50 тысяч) и формироваться индивидуально в каждом регионе. Свои предложения комитет направит в Минздрав России», - отметил он.

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Что касается программы оптимизации здравоохранения в целом, то Лазарев пояснил, что нынешняя система здравоохранения вызывает много замечаний.

«На разрешение этих проблем направлено создание Единой диспетчерской службы по приему вызовов скорой медицинской помощи по Алтайскому краю. В этом направлении станция скорой помощи Барнаула начала свою работу с 1 декабря прошлого года и за это время уже было обслужено 60432 вызова, средне время ожидания при этом составило 17 минут 47 секунд. То есть, несмотря на сложные погодные условия, бригады скорой помощи укладываются в нормативное время доезда до пациента», - сообщил депутат.

Он добавил, что, по словам специалистов-медиков удалось сэкономить время на сборе и выезде бригад и благодаря правильному распределению вызовов тем бригадам, которые находятся поблизости без учета территориальной принадлежности.

«Чтобы бригада скорой помощи приехала на вызов как можно быстрее, диспетчеру нужно назвать точный адрес с указанием района, населенного пункта, улицы дома, а также предоставить как можно больше информации о состоянии пациента, это поможет принять правильное решение о направлении бригады определенного профиля».

Александр Лазарев заверил, что его комитет в АКЗ держит ситуацию на особом контроле и уделяет данному вопросу большое внимание.