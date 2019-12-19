Барнаульцы просят Томенко построить ФОКи в других районах города

Барнаульские общественники передали в приемную губернатора Алтайского края Виктора Томенко обращение от жителей краевой столицы. В нем озвучена просьба о переносе будущего строительства физкультурно-оздоровительных комплексов в другие районы города. Об этом сообщил тг-канал «Алтайские крайности».
В обращении они указывают, что вместо строительства в парке им.Ленина ФОК необходим в районе Новосиликатного/Власихи и у новостроек в квадрате Павловский тракт-Солнечная Поляна-Северный Власихинский-Сиреневая.
В обращении отмечается, что в этих местах, в отличие от парка не потребуется массовой вырубки деревьев.
Планы по строительству региональным Минспортом ФОКа, для которого придется вырубить более 350 деревьев, вызвали бурную дискуссию
Под обращениями подписались 468 барнаульцев.
Отметим, что Минспорта края ранее высказывался о невозможности переноса места для строительства ФОКа. Одной из основной причин озвучивалась необходимость расположения ФОКа на земле, принадлежащей региону.
Что касается других вариантов, то в министерстве считают, что разработка новой проектно-сметной документации встанет дополнительной нагрузкой на бюджет края. Длительный срок проектирования угрожает срыву проекта «Спорт – норма жизни». Вместе с этим в Минспорте уверяют, что альтернативные территории (район Власихинской, Балтийская - Ускова) на самом деле не востребованы для ФОКа местным населением. Кстати, мэрия должна до 1 февраля предложить для строительства другие варианты.
Похоже, решение на данный счет носит окончательный характер