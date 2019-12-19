Барнаульцы просят Томенко построить ФОКи в других районах города

Новости 24.01.2020 16:45 351

Барнаульские общественники передали в приемную губернатора Алтайского края Виктора Томенко обращение от жителей краевой столицы. В нем озвучена просьба о переносе будущего строительства физкультурно-оздоровительных комплексов в другие районы города. Об этом сообщил тг-канал «Алтайские крайности».

В обращении они указывают, что вместо строительства в парке им.Ленина ФОК необходим в районе Новосиликатного/Власихи и у новостроек в квадрате Павловский тракт-Солнечная Поляна-Северный Власихинский-Сиреневая.

В обращении отмечается, что в этих местах, в отличие от парка не потребуется массовой вырубки деревьев.

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Под обращениями подписались 468 барнаульцев.

Отметим, что Минспорта края ранее высказывался о невозможности переноса места для строительства ФОКа. Одной из основной причин озвучивалась необходимость расположения ФОКа на земле, принадлежащей региону.

Что касается других вариантов, то в министерстве считают, что разработка новой проектно-сметной документации встанет дополнительной нагрузкой на бюджет края. Длительный срок проектирования угрожает срыву проекта «Спорт – норма жизни». Вместе с этим в Минспорте уверяют, что альтернативные территории (район Власихинской, Балтийская - Ускова) на самом деле не востребованы для ФОКа местным населением. Кстати, мэрия должна до 1 февраля предложить для строительства другие варианты.