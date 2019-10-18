Гостиничный бизнес Рубцовска «зашатался»?

Новости 24.01.2020 16:15 311

21 января, суд ввел процедуру наблюдения в отношении рубцовского МУП «Гостиничный комплекс «Алей». А сегодня, 24 января, на продажу выставлено недостроенное здание элитной 8-этажной гостиницы напротив рубцовской администрации.

Неделей ранее, 14 января, портал «News.ru» сообщил, что отели Алтайского края вошли в пятерку самых дешевых в России. Автор публикации связывал это с тем, что Алтайский край, наряду с Москвой, Санкт-Петербургом и курортами Краснодарского края, обладает обширным гостиничным фондом, в котором есть как дешёвые места для остановки, так и дорогие санатории.

Наличие у туристов выбора приводит к тому, что владельцам гостиниц приходится устанавливать конкурентоспособные (то есть, невысокие) цены. При этом, в ходе обсуждения строительства сетевого отеля Radisson в Барнауле, владельцы местных гостиниц отмечали их низкую заполняемость – в среднем, на уровне 40%.

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При этом, продавец 8-этажной гостиницы пишет в объявлении, что Рубцовск нуждается в гостинице такого уровня, поэтому она весьма перспективна с точки зрения коммерческой деятельности. Что касается МУП «Гостиничный комплекс «Алей», то он имеет задолженность по налогам в размере 4 млн рублей. Оперативный комментарий в пресс-службе рубцовской администрации дать отказались.

Пока неясно – единичные ли это случаи или «первые ласточки» гостиничного кризиса в Рубцовске.