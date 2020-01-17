Штормовое предупреждение продлили в Алтайском крае

Новости 24.01.2020 15:45 311

Синоптики сообщили о продлении штормового прогноза в Алтайском крае, который ранее был спрогнозирован до 24 января.

По последним данным, метели будут атаковать регион до следующего вторника, 28 января. Ожидается мокрый, сильный снег, гололедица. Порывы ветра будут достигать до 24 м в секунду.

Вероятно, такая ситуация приведет к новому перекрытию части трасс. Жителям края рекомендуется отложить дальние поездки.

Ранее, губернатор Виктор Томенко на заседании краевого правительства заявил, о новой волне метелей, которые идут на территорию края. Главам всех муниципалитетов Томенко поручил быть максимально готовыми к нашествию стихии. Для этого были мобилизованы полиция, МЧС и медицинские работники.