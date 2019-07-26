Сотрудник Минспорта края рассказал о своем возможном переходе в мэрию Барнаула

Новости 24.01.2020 14:40 996

Петр Кобзаренко может стать начальником спорткомитета Барнаула. Об этом свидетельствуют данные, размещенные на сайте мэрии краевой столицы.

На сегодняшний день Кобзаренко занимает должность начальника отдела развития физической культуры и спорта в министерстве спорта Алтайского края. В беседе с «Политсибру» он подтвердил информацию и добавил, что окончательные переговоры с мэрией запланированы на понедельник, 27 января.

«С ними поговорим. Нужно понимать, кто и как видит планы по развитию направления. Больше склоняюсь к тому, что пойду туда работать», - сказал он.

Отметим, что в министерстве спорта, которое ранее было управлением, Кобзаренко пришел еще в 2006 году. Кроме того он имеет соответствующий опыт работы, так как еще раньше также работал в спорткомитете, но в администрации Ленинского района Барнаула.

Напомним, что предшественник Кобзаренко на этой должности в мэрии Барнаула Алексей Каретников был уволен 18 июня 2019 года. Его уходу предшествовало задержание по факту передачи взятки.

Следователи утверждали, что он получил деньги в размере 216 тысяч рублей после того, как подписал фиктивные документы, в которых была завышена стоимость услуг по проведению одной из фирм спортивных мероприятий для комитета.

Дело в суд пока не передано.