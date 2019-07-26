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Сотрудник Минспорта края рассказал о своем возможном переходе в мэрию Барнаула

Новости
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Петр Кобзаренко может стать начальником спорткомитета Барнаула. Об этом свидетельствуют данные, размещенные на сайте мэрии краевой столицы.

На сегодняшний день Кобзаренко занимает должность начальника отдела развития физической культуры и спорта в министерстве спорта Алтайского края. В беседе с «Политсибру» он подтвердил информацию и добавил, что окончательные переговоры с мэрией запланированы на понедельник, 27 января.

«С ними поговорим. Нужно понимать, кто и как видит планы по развитию направления. Больше склоняюсь к тому, что пойду туда работать», - сказал он.

Отметим, что в министерстве спорта, которое ранее было управлением, Кобзаренко пришел еще в 2006 году. Кроме того он имеет соответствующий опыт работы, так как еще раньше также работал в спорткомитете, но в администрации Ленинского района Барнаула.

Напомним, что предшественник Кобзаренко на этой должности в мэрии Барнаула Алексей Каретников был уволен 18 июня 2019 года. Его уходу предшествовало задержание по факту передачи взятки.

Следователи утверждали, что он получил деньги в размере 216 тысяч рублей после того, как подписал фиктивные документы, в которых была завышена стоимость услуг по проведению одной из фирм спортивных мероприятий для комитета.

Дело в суд пока не передано.

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Автор: Политсиб.ру

Фото: Алтайский спорт

Комментарии (3)

1000

Вася

Поправка:Петя работал до 2006 года в ЖД, а не в Ленинском, все валят от "очень умного" Министра - теннисиста-таблеточника, протяже Левитина-Томенки, следующие Шубенкова на пенсию и Самсоненко..............

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Гость
Вася, он работал в Ленинском районе, потом в Железнодорожном районе
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Работали вместе

Достойная кандидатура! Хороший мужик, порядочный человек! Успехов в работе, Петр Иванович!

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