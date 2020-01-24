День студента в Барнауле. Фоторепортаж

Новости 24.01.2020 15:25 341

В пятницу, 24 января, в преддверии Татьяниного дня Алтайский государственный университет отпраздновал День российского студенчества.

Мероприятие состоялось в фойе концертного зала, где с импровизированной сцены молодежь поздравили основатели первого российского университета императрица Елизавета Петровна и Михаил Васильевич Ломоносов, а также именинницы этого дня – исследовательницы, активистки и просто красавицы по имени Татьяна.

С 2018 года у АлтГУ появилась традиция угощать гостей пряничной «Счастливой зачеткой». Это полутораметровый медовый пряник из восьми коржей, с вареной сгущенкой. В «зачетке» расписался ректор АлтГУ Сергей Бочаров.