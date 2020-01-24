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День студента в Барнауле. Фоторепортаж

Новости
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В пятницу, 24 января, в преддверии Татьяниного дня Алтайский государственный университет отпраздновал День российского студенчества.

Мероприятие состоялось в фойе концертного зала, где с импровизированной сцены молодежь поздравили основатели первого российского университета императрица Елизавета Петровна и Михаил Васильевич Ломоносов, а также именинницы этого дня – исследовательницы, активистки и просто красавицы по имени Татьяна.

С 2018 года у АлтГУ появилась традиция угощать гостей пряничной «Счастливой зачеткой». Это полутораметровый медовый пряник из восьми коржей, с вареной сгущенкой. В «зачетке» расписался ректор АлтГУ Сергей Бочаров.

«Мы рады, что каждый год на наш праздник приезжают ребята со всего Алтайского края, и не только учащиеся вузов, но и ссузов региона. Мы радушно принимаем всех, кто хочет окунуться в атмосферу студенческого торжества, наполненную особыми моментами, которые мы обязательно потом отразим в отчетном видеоклипе», - отметил директор Центра творчества и досуга обучающихся и сотрудников АлтГУ Александр Коробков.

Автор: Политсиб.ру

Фото: Олег Укладов

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