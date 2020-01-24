Студенческую молодежь приглашают к участию в инженерном чемпионате «CASE-IN»

Новости 24.01.2020 19:00 317

В инженерном чемпионате «CASE-IN» могут принять участие все желающие студенты. Регистрация доступна на сайте.

Международный инженерный чемпионат «CASE-IN» – крупнейшее практико-ориентированное соревнование в России и странах СНГ по решению инженерных кейсов. И проходит в формате командного соревнования по решению инженерных кейсов, посвященных реальным производственным проблемам и разработанных по материалам отраслевых предприятий. Кейс предусматривает командную работу по решению конкретной инженерной, технической проблемы или бизнес–задачи, используя практический опыт, технико-экономические расчеты и логику. В этом году все направления чемпионата объединяет общая тема «Технологическая модернизация».

Мероприятие проводится в целях поддержки учащейся молодежи, содействию получению ими практических знаний, опыта и новых компетенций, популяризации инженерно-технического образования и формирования кадрового резерва.

Отборочный этап чемпионата по направлению «Электроэнергетика» пройдет 26 марта в Алтайском государственном техническом университете им. И.И. Ползунова. Победители отправятся в Москву для участия в финале. А победители финала чемпионата получат возможность принять участие во всероссийских отраслевых летних форумах, пройти практику в ведущих компаниях отрасли.

Международный инженерный чемпионат «CASE-IN» – один из проектов платформы АНО «Россия – страна возможностей».

Мероприятие поддерживают компании ТЭК и МСК: АО «СО ЕЭС», АК «АЛРОСА» (ПАО), СИБУР, ПАО «НОВАТЭК», ГК «Росатом», ПАО «ФСК ЕЭС», АО «МХК «ЕвроХим», АО «Росгеология», ООО «Майкромайн Рус», АО «Сибирский Антрацит», ООО «ЕвразХолдинг», ООО «Ай Эм Си Монтан», ПАО «РусГидро», ПАО «НЛМК», ОК «РУСАЛ», ООО «Сибирская генерирующая компания», ООО «Прософт-Системы», ООО «Компания «Кредо-Диалог», ПАО «Распадская угольная компания», Компания «Шлюмберже» и другие.