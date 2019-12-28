Коронавирус подошел к границам России

Власти китайской провинции Хэйлунцзян, граничащей с Россией, сообщили о первой жертве коронавируса, передает РБК со ссылкой на ChinaNews, приводящей информацию комитета провинции по вопросам здравоохранения.
«По состоянию на конец 23 января в провинции Хэйлунцзян было зарегистрировано четыре подтвержденных случая пневмонии, вызванной новой коронавирусной инфекцией: по одному в Харбине, в Муданьцзяне и в Дацине, городе Суйхуа — один скончавшийся», — гласит текст сообщения.
24 января Роспотребнадзор порекомендовал россиянам воздержаться от поездок в Китай до стабилизации эпидемиологической ситуации. Двумя днями ранее ведомство советовало воздерживаться от поездок лишь в очаг эпидемии – город Ухань. Роспотребнадзор заявил, что держит ситуацию на контроле и мониторит прибывающие из КНР рейсы. По данным на 23 января, случаев подозрений на коронавирусную инфекцию не выявлено.
Тем временем в крае завершили вакцинацию против гриппа
По последним данным, в Китае от вызванной новым коронавирусом пневмонии скончалось уже 25 человек, более 800 заражены. Случаи выявления заболеваний фиксируются и за пределами страны — в Южной Корее, Японии, Таиланде и других. Вирус способен передаваться от человека к человеку.