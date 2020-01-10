Основатели Faberlic вслед за создателем World of Tanks идут в большую политику

Новости 24.01.2020 13:15 199

Предприниматель Александр Даванков, один из основателей и бывший совладелец косметической компании Faberlic, сообщил «Коммерсанту» о планах создать политическую партию правого толка.

Даванков рассказал, что документы на регистрацию были поданы еще в декабре, председателем нового объединения станет его бывший партнер, владелец Faberlic Алексей Нечаев. Съезд партии должен пройти 1 марта. Даванков и Нечаев планируют принять участие в сентябрьских региональных выборах, а в будущем и в выборах в Госдуму.

Новая партия должна привлечь городской средний класс возрастной группы 18–30 лет, «которую в том числе можно перехватить у протестной улицы». Сам Даванков утверждает, что объединение будет ориентировано на молодежь, которая сейчас не представлена в политике.

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Нечаев, будущий председатель партии, является членом Центрального штаба ОНФ. За последние месяцы это по меньшей мере третье политдвижение, основанное известными людьми. В октябре 2019 года о создании движения «За правду» объявил писатель Захар Прилепин, участник конфликта в Донбассе и член центрального штаба ОНФ. В январе о создании собственной Партии прямой демократии сообщил один из основателей онлайн-игры World of Tanks Вячеслав Макаров.

В соответствии с законом о выборах для регистрации новым объединениям нужно минимум 43 отделения в разных регионах страны.

Глава фонда ИСЭПИ Дмитрий Бадовский предположил, что на сентябрьских выборах может быть протестирована возможность новых малых партий оттянуть протестный электорат. Тем самым, полагают опрошенные изданием эксперты, новые политические движения смогут оказать поддержку "Единой России".