«Он знал и все равно похищал деньги»: потерпевшие по делу депутата АКЗС просят ужесточить наказание

Новости 24.01.2020 13:40 1724

В пятницу, 24 января, в Алтайском краевом суде состоялось рассмотрение апелляции по делу депутата АКЗС Андрея Волкова, которого Центральный суд Барнаула признал виновным в хищении и растрате денежных средств и приговорил к пяти годам колонии с вынесением штрафа в размере 300 тысяч рублей. Его также лишили права в течение двух лет заниматься коммерческой деятельностью в сфере ЖКХ.

На заседании присутствовали представитель обвинения из прокуратуры, представитель потерпевшей стороны Сергей Суховольский и адвокат Волкова Эдуард Бауэр. Сам Андрей Волков был подключен к залу суда по видеосвязи.

В начале рассмотрения апелляции стороны озвучили свои позиции. Адвокат Бауэр призвал коллегию судей пересмотреть приговор, признав полностью невиновным своего подзащитного. Представитель прокуратуры попросила оставить вынесенный приговор без изменений.

Что касается представителя стороны обвинения, то юрист, представлявший компанию поставщика ресурсов, потребовал приговор ужесточить.

Алтайский депутат, покинувший ЕР, отправился в колонию Новости 06.11.2019 11:50 Депутат АКЗС получил пять лет колонии 5427

После выступление адвоката Бауэра, который перечислил доводы, свидетельствующие о невиновности Волкова, пояснив, что потерпевшая сторона, то есть ресурсовики, не могут ими являться, так как средства находились не на их счетах.

Андрей Волков по видеоконференцсвязи из СИЗО пояснил, что директор его организации оказалась непорядочным человеком, и имела проблемы с алкоголем. А признательные показания дала против себя и Волкова, так как хотела смягчить наказание для себя.

«В работу организации я окунулся уже в 2017 году. Как только я увидел все спорные моменты с контрагентами, я сразу же сделал все возможное, чтобы рассчитаться с долгами. Позже я понял, что отопительный сезон мы можем провалить. В итоге было решено отправляться по квартирам и просить жителей выбрать другую управляющую компанию. Они прислушались, после чего я подал заявление о банкротстве компании. Я виновен только в том, что как учредитель просмотрел деяния бухгалтера и директора организации», - пояснил он.

Он добавил, что контрагенты не знали его лично и исполняли поручения других людей, то есть директора его организации.

Стало известно, где будет отбывать наказание осужденный депутат АКЗС Новости 06.11.2019 13:15 Андрея Волкова приговорили к 5 годам лишения свободы 5051

Адвокат Волкова добавил: признание потерпевшими ресурсовиков противоречит уголовно-процессуальному и гражданскому законодательству. Далее он разъяснил законные формы признания ущерба, которые, по его словам, не были правильно соблюдены. Он также рассказал, что при опросе свидетелей, работавших в компании, выяснилось, что в 2015 году прошел ряд совещаний вместе с Волковым, все денежные средства отправлялись по назначению. Поступление средств ресурсовикам, по словам Бауэра, позже подтвердилось в арбитражном суде.

«Подчеркиваю, что отягчающих обстоятельств не установлено. Подзащитный ранее не судим и имеет положительные характеристики по месту жительства и работы. Кроме того он отмечен в общественно-полезной работе и благотворительных мероприятиях. Волков также предпринимал все возможные меры для урегулирования задолженности после того, как были обнаружены погрешности в работе его подчиненных», - добавил адвокат.

«Можно написать, что депутат - преступник»: Александр Романенко порассуждал о стереотипах в отношении избранников Новости 13.12.2019 14:20 Вопрос был задан в ходе интернет-конференции на сайте АКЗС 12 декабря 4282

Со стороны ресурсоснабжающих организаций выступил адвокат Суховольский, который заявил, что потерпевшая сторона считает приговор слишком мягким. Он сказал, что не была должным образом учтена общественная опасность от совершенного Волковым преступления.

«Он является депутатом АКЗС и, знал тяжелое положение в Барнауле, где 40 лет не меняли трубы! Это бедственное положение! Зная, что похищаемые им и Горбатюк средства предназначались для ремонта сетей Барнаула, он все равно это делал. Он знал, что акционеры уже несколько лет ничего не берут себе, а все направляют на ремонт и все равно похищал деньги», - выступил с обличением адвокат ресурсовиков.

В свою очередь Эдуард Бауэр еще раз парировал, что нельзя признавать потерпевшими ресурсовиков, так как и их счетов деньги никто не снимал. А средства, находившиеся на счетах ООО «Прогресс +», до передачи их ресурсоснабжающим принадлежали именно ей. То есть речь идет о долговых обязательствах организации, где Волков был соучредителем.

«Кроме того, довод обвинителя, что Волков похитил денежные средства с 2012 по 2016 год, является полностью несостоятельным, что было установлено на арбитраже».

После завершения прения сторон судебная коллегия объявила перерыв. Окончательное решение будет оглашено после последнего слова Андрея Волкова, которое назначено на 7 февраля.