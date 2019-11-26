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Резиденцию алтайского Минтранса ждет глобальная реконструкция

Новости
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Советское 8-этажное здание на улице Папанинцев, 105 в Барнауле собираются реконструировать, передает «Алтайский портал недвижимости».

В здании, площадью свыше 23 тысяч кв. м, располагается алтайский Минтранс, несколько подразделений Автодора, Алтайтеплосервис, Колыванский камнерезный завод, а также порядка 20 коммерческих организаций.

Концепция реконструкции разработана творческой мастерской Александра Деринга «Классика», генеральным проектировщиком выступает «Архи Групп».

«В рамках реконструкции будут обновлены фасады, оставаясь в тех же габаритах. Цветовое решение соответствует статусу правительственного здания, полностью будут заменены окна, витражи и двери. Станет более комфортной входная зона», – рассказал Деринг.

Модернизировать здание планируется как снаружи, так и изнутри. Снаружи оно будет подсвечено, прилегающее пространство предполагается зонировать и благоустроить. Внутри будет усовершенствована отопительная система и проведена перепланировка – в том числе, появится конференц-зал с высокотехнологичным оборудованием. В интерьерах будет использована современная инфографика и материалы: реечные потолки, цветное закаленное стекло.

По словам руководителя «Архи Групп» Андрея Суртаева, проект еще не прошел экспертизу полностью. Положительное заключение получено на участок на четвертом этаже – сейчас там ведутся работы. Сюда после ремонта переедет Минтранс.

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Автор: Политсиб.ру

Фото: "Классика"

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