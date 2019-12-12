О проектеРеклама
Новости
Мнения
Аналитика
Рейтинги
Проекты
Газета
Новости
Мнения
Аналитика
Рейтинги
Проекты
Газета

Главное
Скандал с декларациями ЕДГ-2019 Личный формат Внимание, школа!
Скандал с декларациями
ЕДГ-2019
Личный формат
Внимание, школа!

Почему из бийской мэрии массово увольняются чиновники?

Новости
415
0

Из администрации Бийска стали массово увольняться чиновники руководящего звена. В причинах пытался разобраться "Бийский рабочий".

Недавно заявление написал руководитель отдела архитектуры и градостроительства города Петр Ионенко. Предшествовала этому перепалка, вспыхнувшая прямо во время проведения городской планерки. Причиной спора якобы стал спортивный объект, который может появиться рядом со школой № 17. Также не исключен уход и главного архитектора, пишет издание.

Еще в конце 2019 года уволился начальник отдела энергетики и газификации Александр Заровняев, прежде совмещавший эту должность с должностью замглавы города. Заровняев покинул Бийск и в настоящее время руководит одним из подразделений СГК в Рубцовске. Вслед за ним заявления об увольнении написал еще ряд специалистов отдела.

Замглавы Бийска, ставший фигурантом уголовного дела, вышел из СИЗО

Замглавы Бийска, ставший фигурантом уголовного дела, вышел из СИЗО

Новости

Дмитрий Маслюк отправился под домашний арест

3961

Самым громким и заметным был уход Дмитрия Маслюка, ставшего фигурантом уголовного дела. Формально замглавы по вопросам строительства все еще значится в рядах сотрудников администрации. В списке чиновников, завершающих работу в городской администрации, замначальника управления ЖКХ: Виктор Щигрев сменил Бийск на Смоленский район.

Неофициально в мэрии говорят, что все чаще в сторону выхода чиновники стали посматривать после истории с обысками в мэрии и последующим заключением под арест Дмитрия Маслюка. Последний при этом во многом ориентировался на указания сверху. А вот подписи в документах были его.

Бийский чиновник ответит в суде за мошенничество

Бийский чиновник ответит в суде за мошенничество

Новости

Дмитрий Брызгалов незаконно присвоил 630 тысяч рублей

680

Еще одной причиной называют «прессинг», якобы атмосфера в администрации стала тяжелой. Наконец, дополнительный аргумент - это зарплаты. Вопреки стереотипам, у сотрудников мэрии она не насколько высокая. Так, у специалистов отделов зарплата, выдаваемая «на руки», колеблется в районе 17 тысяч рублей.

Грамотные специалисты не променяют участие в успешном бизнесе или работу на налаженном производстве ради менее интересных зарплат и больших требований со стороны закона. Сюда стоит добавить и негативное восприятие чиновников со стороны населения.

Мэр Бийска заработал в три раза меньше Сергея Дугина

Мэр Бийска заработал в три раза меньше Сергея Дугина

Новости

Вместе с женой Александр Студеникин пополнил семейный бюджет на 1,2 млн рублей

1439

В настоящее время в мэрии насчитывается 9 вакансий. Специалистам предлагают больше 18 тысяч рублей, ведущему инженеру – более 32 тысяч без учета НДФЛ.

Добавим, «исход» из горадминистрации наблюдается второй раз за последние годы. Первый был после вступления в должность главы города Александра Студеникина в 2017 году. Тогда подвижки в мэрии были ожидаемы и логичны – новый мэр набирал новую команду.

Евгений Якуба в последний день марта уволился из управления соцзащиты

Евгений Якуба в последний день марта уволился из управления соцзащиты

Новости

Новое место работы бывшего главы Бийского района неизвестно

1086

Автор: Политсиб.ру

Фото: Бийский рабочий

Комментарии (0)

1000