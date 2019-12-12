Почему из бийской мэрии массово увольняются чиновники?

Новости 24.01.2020 12:25 415

Из администрации Бийска стали массово увольняться чиновники руководящего звена. В причинах пытался разобраться "Бийский рабочий".

Недавно заявление написал руководитель отдела архитектуры и градостроительства города Петр Ионенко. Предшествовала этому перепалка, вспыхнувшая прямо во время проведения городской планерки. Причиной спора якобы стал спортивный объект, который может появиться рядом со школой № 17. Также не исключен уход и главного архитектора, пишет издание.

Еще в конце 2019 года уволился начальник отдела энергетики и газификации Александр Заровняев, прежде совмещавший эту должность с должностью замглавы города. Заровняев покинул Бийск и в настоящее время руководит одним из подразделений СГК в Рубцовске. Вслед за ним заявления об увольнении написал еще ряд специалистов отдела.

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Самым громким и заметным был уход Дмитрия Маслюка, ставшего фигурантом уголовного дела. Формально замглавы по вопросам строительства все еще значится в рядах сотрудников администрации. В списке чиновников, завершающих работу в городской администрации, замначальника управления ЖКХ: Виктор Щигрев сменил Бийск на Смоленский район.

Неофициально в мэрии говорят, что все чаще в сторону выхода чиновники стали посматривать после истории с обысками в мэрии и последующим заключением под арест Дмитрия Маслюка. Последний при этом во многом ориентировался на указания сверху. А вот подписи в документах были его.

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Еще одной причиной называют «прессинг», якобы атмосфера в администрации стала тяжелой. Наконец, дополнительный аргумент - это зарплаты. Вопреки стереотипам, у сотрудников мэрии она не насколько высокая. Так, у специалистов отделов зарплата, выдаваемая «на руки», колеблется в районе 17 тысяч рублей.

Грамотные специалисты не променяют участие в успешном бизнесе или работу на налаженном производстве ради менее интересных зарплат и больших требований со стороны закона. Сюда стоит добавить и негативное восприятие чиновников со стороны населения.

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В настоящее время в мэрии насчитывается 9 вакансий. Специалистам предлагают больше 18 тысяч рублей, ведущему инженеру – более 32 тысяч без учета НДФЛ.

Добавим, «исход» из горадминистрации наблюдается второй раз за последние годы. Первый был после вступления в должность главы города Александра Студеникина в 2017 году. Тогда подвижки в мэрии были ожидаемы и логичны – новый мэр набирал новую команду.