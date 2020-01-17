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Россияне выбрали лучший вуз страны

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Согласно исследованию ВЦИОМ, пятью лучшими вузами РФ признаны МГУ, МГИМО, МГТУ, СПбГУ и ВШЭ. Об этом сообщает «Интерфакс».

Почти половина россиян (39%) назвала Московский государственный университет (МГУ) имени Ломоносова лучшим российским вузом. 12% опрошенных сочли лучшим Московский государственный институт международных отношений (МГИМО), 10% – Московский государственный технический университет (МГТУ) имени Баумана. 5% проголосовали за Санкт-Петербургский госуниверситет (СПбГУ), 3% – за Высшую школу экономику (ВШЭ).

99% респондентов важнейшим критерием при выборе вуза назвали квалификацию преподавателей. Кроме того, опрошенные указали в качестве важных факторов: высокий уровень подготовки по выбранной специальности, доступность стоимости образования, наличие бюджетных мест и возможность уверенного трудоустройства по завершении обучения.

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Помимо вышеперечисленного, важным 95% россиян считают наличие хорошей технической ресурсной базы и отсутствие коррупции (последний фактор отметили 94%). 84% респондентов считают важным наличие общежития. Далее идут: престиж вуза и наличие возможностей для международных стажировок, удобное местоположение вуза, наличие военной кафедры, легкость поступления и обучения.

Завершают список факторов, влияющих на выбор высшего учебного заведения, такие аспекты, как наличие связей для поступления (36%) и опыт близких, друзей или знакомых, учившихся в этом вузе (29%).

Опрос проводился 22 января среди 1600 респондентов в возрасте от 18 лет.

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Автор: Политсиб.ру

Фото: pixabay.com

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