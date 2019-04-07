Бывший судья краевого арбитража получил 7 лет колонии за передачу взятки

Бывший судья краевого арбитража Руслан Тэрри получил 7 лет лишения свободы по уголовному делу, где он выступил посредником при передачи взятки. Также ему предстоит выплатить 30 млн рублей в качестве штрафа, сообщает краевая прокуратура. Решение 24 января вынесла судья Железнодорожного суда Барнаула Марина Малецкая.
Тэрри признан виновным в том, что согласился на предложение своего знакомого выступить в качестве посредника при передаче взятки своему коллеге. В мае 2017 года осужденный получил 1,5 млн рублей для дальнейшей передачи другому судье Арбитражного суда Алтайского края за вынесение последним решения в пользу акционерного общества по делу о признании недействительными решений налогового органа.
Под подозрения попали Владислав Колесников и Руслан Тэрри
Взятка предназначалась Владиславу Колесникову. Он рассматривал спор ОАО «Кубанка» и МИФНС № 10 по Алтайскому краю. Следствие считает, что он получил взятку за решение в пользу «Кубанки», а посредником при передаче взятки выступил Руслан Тэрри, который в декабре 2018 года ушел в отставку.
Тэрри из полученных от знакомого 1,5 млн рублей передал Колесникову 800 тысяч, оставив себе в качестве вознаграждения 700 тысяч. Посредник, который отдал деньги Тэрри, заключил досудебное соглашение о сотрудничестве и рассказал следствию о фигурантах дела, сумме взятки, схеме передачи средств. Он выступил основным свидетелем по делу бывшего судьи.
Уголовное дело в отношении Колесникова в настоящее время находится в производстве судьи Марины Молокоедовой. Последние три заседания были отменены из-за болезни подсудимого.
Решение может быть принято в конце января
По Колесникову не удивилась...