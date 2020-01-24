В Барнауле раскрыто убийство 26-летней давности

Новости 24.01.2020 10:55 375

Перед судом предстанет барнаулец, обвиняемый в убийстве двух девушек 26 лет назад, передает пресс-служба алтайского следкома.

В марте 1993 года в овраге вблизи от Власихинского кладбища было обнаружено тело задушенной девушки. Две недели спустя другая девушка, 23 лет, была обнаружена задушенной в своей квартире. Убийства оставались нераскрытыми более 25 лет, поскольку никаких улик не имелось. По данным следкома, следователи и криминалисты неоднократно возвращались к изучению материалов уголовного дела и инициировали новые оперативно-розыскные мероприятия.

В минувшем сентябре правоохранителями был задержан 59-летний вор-рецидивист, хранивший наркотики и подозреваемый в их сбыте. Допрос его знакомых показал, что обвиняемый может быть причастен к совершению убийств 1993 года. Брат, а также бывшие друг и жена обвиняемого подтвердили, что обвиняемый убил этих девушек. Мужчина в содеянном сознался, пояснив, что совершал преступления из корыстных побуждений.

По данным следствия, в 1993 году обвиняемый работал водителем трамвая и в вечернее время познакомился с молодой пассажиркой, которую по окончании смены пригласил в дом своего брата. Видя, что на новой знакомой надето много золотых украшений, он задушил девушку шнуром, а тело сбросил в овраг городского кладбища. Спустя две недели его друг рассказал, что хорошо знает обеспеченную девушку, в доме которой можно похитить ценности. В один апрельский вечер злоумышленники пришли к ней в гости, якобы для того, чтобы решить возникшие у молодой женщины проблемы. После того, как друг отлучился из комнаты, обвиняемый, задушил хозяйку квартиры удавкой. Взяв с собой ценности, мужчины скрылись. Похищенные у жертв вещи и золотые изделия злоумышленник продал.

В настоящее время расследование уголовного дела завершено, оно передано в суд. Обвиняемому также инкриминируется попытка сбыта наркотиков в крупном размере.