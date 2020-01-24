Представители Алтая вошли в кадровый резерв президента

Новости 24.01.2020 10:20 1416

Президент России Владимир Путин одобрил обновленный состав резерва управленческих кадров, находящихся под патронажем главы государства. Как сказано на сайте Кремля, в состав резерва добавили 18 человек. Теперь он состоит из 138 управленцев. Жителей Алтайского края в списке нет, Республика Алтай представлена 2 резервистами.

Если проанализировать состав резерва, то в нем значатся представители региональных органов госвласти (48%), федеральных органов госвласти (37%), бизнесмены, научные и общественные деятели (12%), а также представители органов местного самоуправления (3%).

В 2019 году из президентского резерва были назначены главы Астраханской и Челябинской областей и Севастополя. В начале этого года из президентского списка был назначен министр науки и высшего образования, а также два управленца в аппарат правительства РФ.

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Обращает на себя внимание, что в этот раз в числе 138 человек нет никого, кто представлял бы Алтайский край. Соседняя Республика Алтай имеет двух представителей. Это министр труда, социального развития и занятости населения РА Адар Сумин и начальник инспекции по госохране объектов культурного наследия региона Сергей Очурдяпов. Напомним, в прошлом году в списке значился министр финансов региона и по совместительству зампред правительства РА Ольга Завьялова. В текущей версии документа ее фамилия отсутствует.

Указ о кадровых резервах органов, подведомственных главе государства, был подписан в 2012 году. Необходимость формирования резерва изначально была заложена в закон «О государственной гражданской службе». Тогда при формировании резерва конкурс не предполагается. С 2013 года закон стал требовать, чтобы зачисление в резерв проводилось на конкурсной основе, а президент должен был определить его порядок. В марте 2017 года глава государства подписал указ, утвердив «положение о кадровом резерве» федерального государственного органа.

Отбор кадров в резерв проводит специальная конкурсная комиссия. После «непрерывного пребывания в кадровом резерве более трех лет» гражданин или госслужащий должен быть исключен из «запаса», уточняет "Коммерсант". Участники резерва в течение года проходят подготовку по развитию профессиональной и управленческой компетентности. Самые эффективные управленцы получают повышения в должности.

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Добавим, в сентябре губернатор Алтайского края Виктор Томенко утвердил новый резерв управленческих кадров региона. В него вошли 27 претендентов на 44 руководящие должности. В документе указаны только фамилия и инициалы претендента, а также должность, на которую он вправе рассчитывать. Нынешнее место работы не называется. Не раскрывается и география кандидатов.

Консультант департамента администрации губернатора и правительства Алтайского края по вопросам госслужбы и кадров Олег Глушков подчеркнул, что не вправе сообщать персональные данные резервистов. Известно только, что 90% из них являются местными, остальные – представляют иные регионы, по большей части входящие в СФО. Кроме того, по словам Глушкова, информация со списком резерва управленческих кадров в большей степени предназначена для самих кандидатов, нежели для СМИ.