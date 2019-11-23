Автобусные рейсы Барнаул – Толмачево временно отменены

Автобусные рейсы Барнаул – аэропорт Толмачево с сегодняшнего дня отменены и возобновятся лишь в мае. Информация об этом опубликована на сайте барнаульского автовокзала.
Автовокзал принес извинения всем, кто приобрел билеты на январские рейсы и сообщает, что купленные проездные документы можно сдать, полностью вернув потраченную на них сумму. Для тех, кто сдавать билеты не пожелает, предусмотрена возможность проезда до Новосибирска, откуда перевозчик обеспечит доставку клиента до аэропорта.
Время полета составит 50 минут
Автобус до Новосибирска отправляется в 3:30, тогда как отмененный выезжал в 3:00. В качестве причины отмены рейса указывается низкий пассажиропоток. В Сети высказывалось мнение, что это связано с запуском авиарейса Барнаул – Новосибирск.