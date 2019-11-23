Автобусные рейсы Барнаул – Толмачево временно отменены

Новости 24.01.2020 9:40 338

Автобусные рейсы Барнаул – аэропорт Толмачево с сегодняшнего дня отменены и возобновятся лишь в мае. Информация об этом опубликована на сайте барнаульского автовокзала.

Автовокзал принес извинения всем, кто приобрел билеты на январские рейсы и сообщает, что купленные проездные документы можно сдать, полностью вернув потраченную на них сумму. Для тех, кто сдавать билеты не пожелает, предусмотрена возможность проезда до Новосибирска, откуда перевозчик обеспечит доставку клиента до аэропорта.

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Автобус до Новосибирска отправляется в 3:30, тогда как отмененный выезжал в 3:00. В качестве причины отмены рейса указывается низкий пассажиропоток. В Сети высказывалось мнение, что это связано с запуском авиарейса Барнаул – Новосибирск.

Отметим, что существует также рейс Барнаул – Томск, который отправляется в 21:20 и проходит через Толмачево.