В Новосибирске построят семь новых станций метро

Новости 24.01.2020 8:45 312

Администрация Новосибирска намерена организовать строительство семи станций метро. План актуализирован в генеральном плане развития города до 2030 года. Об этом пишет ТАСС.

По словам вице-мэры Алексея Кондратьева, помимо станции «Спортивная», заложено еще шесть станций, что очевидно связано с серьезными капиталовложениями.

Ранее власти города отмечали необходимость достройки Дзержинской линии и продлении Ленинской линии до площади Станиславского. По Дзержинской ветке запланировано строительство станций «Молодежная», «Гусинобродская» и «Автовокзал», на Ленинской — «Площадь Станиславского», «Троллейная» и «Северная». В МУП «Новосибирский метрополитен» ранее заявляли, что продление Дзержинской линии на 3,5 км позволит увеличить пассажиропоток на этом направлении более чем на 20% — до 16-20 млн пассажиров в год.

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Власти оценили строительство примерно в 17 млрд рублей на Дзержинскую линию и 5,5 млрд рублей на Ленинскую.

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть заявил, что в скором времени может быть снято вето, существующее на федеральном уровне, на поддержку метрополитена в крупных городах.

Напомним, что ранее министр транспорта России Евгений Дитрих выступил против того, чтобы финансировать метростроение в российских городах по линии ведомства. Он назвал метро капиталоемким проектом, который требует колоссальных ресурсов как на строительство, так и на эксплуатацию.