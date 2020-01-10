«Ради чего вдруг»? Депутаты алтайского парламента раскритиковали идею вернуть прямые выборы мэра

Новости 24.01.2020 8:15 463

Руководители Госсобрания Республики Алтай и депутаты отрицательно высказались относительно инициативы реготделения партии «Яблока» о проведении референдума на тему возвращения всенародных выборов руководителей муниципалитетов. Все опрошенные пресс-службой депутаты высказались против проведения референдума, сообщают "Новости Горного Алтая".

По подсчетам народных избранников, для осуществления этой политической кампании потребуется более 60 млн рублей из республиканского бюджета. При этом бюджет на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов уже утвержден. Таким образом инициатива "Яблока" была охарактеризована как "несвоевременная и финансово необеспеченная".

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«Поднимая в своем ходатайстве вопрос о проведении референдума на территории республики, инициативная группа, на мой взгляд, уходит от главной темы — обсуждения возврата прямых выборов по существу вопроса. Ведь предлагаемый ею путь решения вопроса на сегодня оказался самым сложным, — говорит председатель комитета по экологии и природопользованию, руководитель фракции «Единой России» Владислав Рябченко. — Если уж быть до конца объективным, данное предложение мы вправе расценивать как чисто популистское мероприятие, в преддверии выборов в Государственную Думу для своей партии, видим налицо желание раскачать политическую ситуацию и ввести в заблуждение наших жителей. Хочу обратить внимание, что при поддержке данной инициативы нас ждут незапланированные бюджетные затраты в десятки миллионов рублей. Ради чего вдруг? Как здравые люди, позволить себе не можем».

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Стоит отметить, что ЛДПР, хотя и высказывается за возвращение всенародных выборов мэра Горно-Алтайска и глав районов, в нынешней политической обстановке (после оглашения послания президента), выступает "против". Как рассказал лидер регионального отделения ЛДПР Дмитрий Софронов, "после принятых решений по изменению структуры власти страны в целом, которые, как мы понимаем, должны коснуться и власти на местах, требует взять тайм-аут, немного подождать".

Ряд других парламентариев и вовсе обвинили "Яблоко" в популизме и попытке набрать политические очки. Кроме того, депутаты Госсобрания обратили внимание на низкую активность населения в ходе прошедшей избирательной кампании в ЕДГ-2019.