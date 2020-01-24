Сергей Белоусов: «Есть большая потребность в маленьком тракторе»

Новости 24.01.2020 9:05 231

В Совете Федерации состоялось совещание «Актуальные вопросы развития отечественного тракторостроения». Как отметил зампредседателя комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, представитель от законодательного органа госвласти Алтайского края Сергей Белоусов, совещание прошло продуктивно и содержательно.

Представители Минсельхоза, Минпромторга и руководители крупнейших предприятий, поставляющих тракторы на наш рынок, подробно и обстоятельно обсудили не только существующее положение дел в отрасли, но и планы по её дальнейшей работе, с вероятной возможностью развития.

По мнению сенатора, государство сегодня осуществляет серьезную поддержку обеспечению аграриев тракторной техникой. Как в году истекшем, так и в текущем, бюджетом страны предусмотрены серьезные средства в виде субсидий производителям сельскохозяйственной техники. Также предусмотрено увеличение бюджетного финансирования реализации программ АО «Росагролизинг», направленных на обеспечение сельхозтоваропроизводителей специализированной техникой и оборудованием, субсидирование учетных ставок по кредитам на приобретение сельскохозяйственной техники и оборудования и другие меры поддержки.

В то же время, по мнению Сергея Белоусова, значительная часть предусмотренных средств в итоге направляется на производство больших тракторов для крупных агрохолдингов и сельскохозяйственных предприятий. Да и средства, зачастую государственные, выделяемые на приобретение техники, далеко не всегда остаются в Российской Федерации, и, по понятным причинам уходят в дальнее и даже ближнее зарубежье, так как речь о чисто отечественной технике идет совсем не часто.

Более того, по мнению парламентария в тепличных и садоводческих хозяйствах, да и на других участках, требующих механизации ручного труда, где работа крупных тракторов невозможна, остро требуется небольшой компактный манёвренный трактор. Такая техника невысокого тяглового класса, способная работать с большим перечнем навесного и прицепного оборудования, была бы крайне востребована небольшими фермерскими хозяйствами, уверен сенатор.

И самое главное, подчеркивает Сергей Белоусов, этот трактор может и должен быть только отечественного производства. В равной степени это должно касаться и всех его запчастей и комплектующих. Ключевым тут является вопрос развития отечественного станкостроения и инструментальной промышленности в целом. Именно сюда, в приоритетном порядке, должны направляться средства, предусмотренные на развитие машиностроительной отрасли

И если сегодня вопросы обеспечения продовольственной безопасности дискуссий не вызывают, то решить их, что называется, «в долгую», мы сможем только при условии безопасности технологической, резюмировал Сергей Белоусов.