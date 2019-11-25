Стала известна дата апелляции по делу депутата АКЗС Ирины Тепловой

Алтайский краевой суд рассмотрит апелляцию по уголовному делу депутата краевого Заксобрания Ирины Тепловой 6 февраля. Об этом свидетельствуют данные картотеки суда. Информации о том, кто будет вести заседание, пока нет.
Напомним, что депутата АКЗС ранее признали виновной в пособничестве при растрате. Бийский городской суд назначил ей 4 года условно и штраф в размере 1 млн рублей. Что касается самого заседания, то оно проходило в закрытом режиме. Разбирательство длилось в течение полутора лет – с мая 2018 года.
Помимо Тепловой, в уголовном деле фигурировало еще двое обвиняемых. С одного из них обвинения были сняты из-за его смерти в 2016 году (речь идет об бывшем гендиректоре ФНПЦ «Алтай» Александре Жаркове – прим.ред.). Также дело было заведено на первого заместителя гендиректора Андрея Литвинова.
После прочтения истории дела, суд признал Теплову виновной
Как считает обвинитель, фигуранты дела разработали план вывода средств, которые ФНПЦ «Алтай» получал от компании «Рособоронэкспорт». Работы, которые и так выполнялись сотрудниками ФНПЦ в рамках своих должностных обязанностей, по документам, видимо, проводили как дополнительные, выполнявшиеся на предприятиях-субподрядчиках, руководителями которых были Теплова и Литвинов.
Последний, к слову, получил такое же наказание, как Ирина Теплова.
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