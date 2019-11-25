Стала известна дата апелляции по делу депутата АКЗС Ирины Тепловой

Новости 24.01.2020 7:40 532

Алтайский краевой суд рассмотрит апелляцию по уголовному делу депутата краевого Заксобрания Ирины Тепловой 6 февраля. Об этом свидетельствуют данные картотеки суда. Информации о том, кто будет вести заседание, пока нет.

Напомним, что депутата АКЗС ранее признали виновной в пособничестве при растрате. Бийский городской суд назначил ей 4 года условно и штраф в размере 1 млн рублей. Что касается самого заседания, то оно проходило в закрытом режиме. Разбирательство длилось в течение полутора лет – с мая 2018 года.

Помимо Тепловой, в уголовном деле фигурировало еще двое обвиняемых. С одного из них обвинения были сняты из-за его смерти в 2016 году (речь идет об бывшем гендиректоре ФНПЦ «Алтай» Александре Жаркове – прим.ред.). Также дело было заведено на первого заместителя гендиректора Андрея Литвинова.

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Как считает обвинитель, фигуранты дела разработали план вывода средств, которые ФНПЦ «Алтай» получал от компании «Рособоронэкспорт». Работы, которые и так выполнялись сотрудниками ФНПЦ в рамках своих должностных обязанностей, по документам, видимо, проводили как дополнительные, выполнявшиеся на предприятиях-субподрядчиках, руководителями которых были Теплова и Литвинов.

Последний, к слову, получил такое же наказание, как Ирина Теплова.