Мэр Новосибирска выступил за прямые выборы глав городов через поправку к Конституции

Новости 23.01.2020 18:30 1053

Глава Новосибирска Анатолий Локоть предлагает включить включить в перечень поправок в Конституцию России, инициированных президентом, поправку о прямом избрании глав органов местного самоуправления крупных городов. Об этом сообщила пресс-служба местной мэрии.

«Я хочу озвучить поправку, которую, на мой взгляд, было бы вовремя и уместно включить в перечень изменений - об обязательном прямом избрании руководителей местного самоуправления крупных областных центров РФ. К таким центрам я предлагаю отнести, прежде всего, города-миллионники. В России таковых 15, к ним относится и Новосибирск. Предлагаю закрепить эту норму в Конституции. Думаю, это будет правильно, в духе Послания, в духе тех поправок, которые сегодня вносятся в основной закон нашей жизни», - заявил Локоть.

Отмечается, что мэр полностью поддерживает те поправки в Основной закон России, которые сформулировал в своем Послании президент России Владимир Путин. Отдельный момент он выделил положения об усилении публичной власти в части, касающейся расширения и укрепления полномочий местного самоуправления.