Директор рубцовского филиала «Аптек Алтая» осужден за взятку

Новости 23.01.2020 19:00 310

Директор Рубцовского филиала АКГУП «Аптеки Алтая» признан виновным в получении взятки в крупном размере, передает пресс-служба алтайского следкома.

По данным следствия, с 2014 по 2018 год осужденная получила взятку от менеджера одной компании в размере более 400 тысяч рублей «отката» за выбор этой фирмы в качестве основного поставщика товаров для нужд аптеки. Средства перечислялись на банковский счет обвиняемой несколькими траншами.

Суд признал ее виновной и назначил наказание в виде четырех лет условно, с лишением права занимать должности связанные с организационно–распорядительными и административно-хозяйственными функциями в государственных и муниципальных унитарных предприятиях сроком на 2 года.