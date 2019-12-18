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Власти пока не решаются снять режим ЧС в Яровом

Новости
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Сегодня, 23 января, оперативный штаб по ликвидации чрезвычайной ситуации в Яровом продлил режим ЧС, передает пресс-служба алтайского кабмина.

Зампред Правительства региона Александр Климин сообщил, что на ТЭЦ Ярового наведен порядок, но обстановка на станции по-прежнему напряженная, в связи с чем, режим ЧС следует пока не снимать.

«Угля достаточно до 22 февраля с учетом максимального расхода топлива. В наличии также 110 тонн мазута. Из-за снегопада был увеличен его расход: в день жгли по 15 - 20 тонн. Закуплены необходимые материально-технические средства, к примеру трубы для ремонта не только самой станции, но и возникающих порывов на теплосетях. Информационный центр сообщает населению о той работе, которая ведется в рамках чрезвычайной ситуации», - рассказал мэр Ярового Виталий Самобочий.

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МУП «Яровской теплоэлектрокомплекс» (ЯТЭК) обладает статусом единой теплоснабжающей организации. Размер платы граждан за услуги по отоплению ненадлежащего качества был пересчитан, как и зараплата работников ООО «ЯТЭК», которым МУП ЯТЭК теперь ничего не должно.

В ближайшее время планируется с участием актива и общественности города обсудить иные, альтернативные варианты теплоснабжения Ярового.

Автор: Политсиб.ру

Фото: altairegion22.ru

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