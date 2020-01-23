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Мэрия Барнаула приглашает горожан убрать снег за деньги

Новости
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«Автодорстрой» Барнаула опубликовал объявление о приглашении на работу граждан от 18 лет. Всем желающим доступна вакансия дорожного рабочего. График гибкий.

В организации отмечают, что вакансия может быть интересна студентам, людям с образованием и без него. Индивидуальный график позволит получить подработку, которую можно совмещать с другими занятиями. Есть вариант работы и в выходные дни.

«В должностные обязанности дорожных рабочих входит своевременная очистка от снега и льда тротуаров, лестничных маршей, остановочных площадок, подходов к пешеходным переходам, посыпка их песком. Рабочих обеспечат необходимым инвентарем. Требуется ответственный подход к работе», - говорится в сообщении.

Оформление происходит по гражданско-правовому договору. За одну отработанную смену предлагается 880 рублей. Оплату выдают в течение пяти дней.

Обращаться по телефонам 504-361, 504-362.
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Автор: Политсиб.ру

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