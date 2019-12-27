Круглосуточный стационар в Смоленском районе пойдет «под нож», вопреки позиции местных жителей

Жители возмущены закрытием круглосуточного стационара в алтайском селе Сычёвка. В учреждении лечатся жители сразу семи сёл. Тем не менее краевой Минздрав уже через два месяца ликвидирует стационар, сообщают "Вести-Алтай".
Главврач Смоленской ЦРБ уже ознакомил медперсонал с решением. По версии руководства районной больницы и Минздрава, ночные койки в Сычёвке неэффективны и, значит, не нужны. Местные жители с этим не согласны. По их словам, уже в прошлом году людей практически перестали брать на госпитализацию. Так распорядился главврач Смоленской ЦРБ, рассказывают селяне. Судя по журналу регистрации, больше половины пациентов ночного стационара из других сёл.
В селе Сычёвка Смоленского района хотят закрыть круглосуточный стационар
"Они тоже уходят домой, потому что сельское население – это, как правило, хозяйство, какие-то домашние заботы", - прокомментировала начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению Минздрава Алтайского края Жанна Вахлова. - Эти койки мы отдадим в смоленскую ЦРБ, где помощь будет другого качества и другого объёма".
Однако жители Сычёвки вряд ли попадут в ЦРБ для планового лечения. Автобусного сообщения с райцентром нет. Нанять машину стоит больше 1000 рублей. Дневной стационар в Сычёвке тоже станет малодоступным. Из соседних сёл ездить на лечение каждый день смогут единицы. Так что Сычёвке просто нужен ещё один врач. Кстати, численность населения позволяет: в семи селах проживают 5 212 человек.
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