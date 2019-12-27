Круглосуточный стационар в Смоленском районе пойдет «под нож», вопреки позиции местных жителей

Новости 23.01.2020 16:50 683

Жители возмущены закрытием круглосуточного стационара в алтайском селе Сычёвка. В учреждении лечатся жители сразу семи сёл. Тем не менее краевой Минздрав уже через два месяца ликвидирует стационар, сообщают "Вести-Алтай".

Главврач Смоленской ЦРБ уже ознакомил медперсонал с решением. По версии руководства районной больницы и Минздрава, ночные койки в Сычёвке неэффективны и, значит, не нужны. Местные жители с этим не согласны. По их словам, уже в прошлом году людей практически перестали брать на госпитализацию. Так распорядился главврач Смоленской ЦРБ, рассказывают селяне. Судя по журналу регистрации, больше половины пациентов ночного стационара из других сёл.

Минздрав намерен закрыть круглосуточный стационар алтайском селе Новости 27.12.2019 17:45 В селе Сычёвка Смоленского района хотят закрыть круглосуточный стационар 987

"Они тоже уходят домой, потому что сельское население – это, как правило, хозяйство, какие-то домашние заботы", - прокомментировала начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению Минздрава Алтайского края Жанна Вахлова. - Эти койки мы отдадим в смоленскую ЦРБ, где помощь будет другого качества и другого объёма".

Однако жители Сычёвки вряд ли попадут в ЦРБ для планового лечения. Автобусного сообщения с райцентром нет. Нанять машину стоит больше 1000 рублей. Дневной стационар в Сычёвке тоже станет малодоступным. Из соседних сёл ездить на лечение каждый день смогут единицы. Так что Сычёвке просто нужен ещё один врач. Кстати, численность населения позволяет: в семи селах проживают 5 212 человек.