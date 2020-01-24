В Заринске стартуют проекты грантовой программы НЛМК «Стальное дерево»

Алтай-Кокс (входит в Группу НЛМК) и благотворительный фонд «Милосердие» начинают конкурсный отбор заявок на предоставление грантов программы «Стальное дерево» в 2020 году. Программа направлена на поддержку социально значимых инициатив по защите окружающей среды, благоустройству территории и улучшению качества жизни.
Получить целевые гранты могут не только сотрудники компании, но и другие жители Заринска и Заринского района. Также в конкурсе могут участвовать зарегистрированные общественные, благотворительные, некоммерческие организации, государственные и муниципальные учреждения, органы территориального общественного самоуправления. Фонд не поддерживает проекты, партнерами которых являются политические партии и движения или коммерческие структуры.
В 2020 году гранты будут предоставляться на проекты по следующим направлениям: экология и благоустройство, семейные ценности, наука и культура, спорт и здоровье, поддержка детей и молодежи, милосердие и забота, активное долголетие.
Грантовая программа «Стальное дерево» действует в Липецке с 2017 года. В 2018 году программа стала открыта для жителей Липецкой области, а с прошлого года – для всех регионов присутствия Группы НЛМК в России. В 2019 году в Заринске активисты завершили семь проектов (с ними можно ознакомиться на странице программы сайта фонда «Милосердие» или на канале программы в YouTube). Обладатели грантов организовали площадки для спорта и семейного отдыха, установили контейнеры для раздельного сбора мусора, открыли современный кабинет хореографии в центре детского творчества и др. На эти цели социальный партнер НЛМК – благотворительный фонд «Милосердие» направил 2,4 млн рублей.