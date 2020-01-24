Что Химочка получил «в наследство» от Климина?

Новости 24.01.2020 7:10 1194

На протяжении последних 1,5 лет пост министра промышленности Алтайского края занимал член «красноярской» команды губернатора Виктора Томенко Александр Климин. 30 декабря он получил повышение до «промышленного» замгубернатора. 20 января министром промышленности стал бывший вице-мэр Барнаула Вячеслав Химочка. В каком состоянии он принял дела у своего предшественника, разбирался «Политсибру».

Алтайкрайстат подвел итоги 2019 года в области промышленного производства в регионе. Согласно опубликованным ведомством данным, за год оно выросло 1,2%. Основными драйверами развития производства по-прежнему остаются строительство, добыча полезных ископаемых (в основном, за счет добычи соли) и тяжелая промышленность.

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Положительные тенденции

Так, обрабатывающие производства продемонстрировали общий годовой прирост в 1,1%. Сильнее всего увеличился выпуск цемента – почти в 2,7 раза. Производство бетона выросло в 1,6 раза, почти на 67% увеличилось металлургическое производство. В 2,7 раза выросло производство котлов, в 1,6 раза – прогулочных и спортивных судов, на 44,3% -- вагонов бункерного типа.

Отдельные отрасли легкой промышленности также продемонстрировали серьезный рост. Производство кожи и изделий из нее выросло на 70,5%, производство топливных гранул из отходов деревопереработки – в 1,6 раза. Выросло также производство мебели: в 1,5 раза по кухонным столам, диванам и кроватям.

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Отрицательные тенденции

Производство пищевой продукции снизилось на 1,1%, напитков – на 9,2%. Интересно, что выпуск мясных консервов вырос в 1,6 раза, тогда как производство пищевых субпродуктов снизилось на 11,2%. Зато подросло производство продуктов из зерновых культур – на 17,9%. Выпуск кондитерских изделий сократился на 21,1%.

Обеспечение электроэнергией «просело» на 9,8%, пара и горячей воды – на 5,5%. Выпуск пластмасс в печатных формах сократился на 31,4%, производство водки рухнуло на 63,1%, древесностружечных плит – на 25,1%, текстильных костюмов – на 35,2%. Настолько же сократился выпуск ювелирных изделий.

Как видно из представленных Крайстатом данных, тренды, заложенные еще в первой половине 2019 года, мало изменились. Повлияет ли на них смена руководителя министерства, покажет время.