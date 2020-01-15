Алтайское Минсоцзащиты разъяснило детали новых детских пособий

Новости 23.01.2020 15:55 410

Начальник отдела детских пособий Минсоцзащиты Алтайского края Марина Кораблева рассказала сегодня на пресс-подходе о нововведениях в области детских выплат.

Выплата на первого ребенка

По словам чиновницы, с 1 января 2020 года ежемесячную выплату в связи с рождением первого ребенка теперь сможет получать большее количество семей. Она предоставляется семьям, в которых первый ребенок родился, начиная с 1 января 2018 года. В предыдущие два года право на эту выплату имели семьи, чей среднедушевой доход составлял ниже полутора прожиточных минимумов. В прошлом году это было порядка 15 тысяч на каждого члена семьи. Выплата предоставлялась до достижения ребенком возраста полутора лет. При этом, выплата сперва назначалась до года, а затем граждане подтверждали право на нее, предоставляя справку о доходах каждого члена семьи за предшествующие 12 месяцев.

С этого года выплата предоставляется до достижения ребенком трех лет семьям (ранее было до полутора), чей среднедушевой доход ниже двух прожиточных минимумов. Это значит, что если на каждого члена семьи приходится меньше 21 674 рублей, то семья получает право на такое пособие.

«В первые дни от 50 до 70 граждан в день обращались в соцзащиту и МФЦ, на сегодняшний день принято более 1150 заявлений. В Бийске и Рубцовске. Мы ожидаем, что к концу года наберется около 16 тысяч получателей новой выплаты», – сообщила Кораблева.

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Еще одной особенностью пособия является то, что при повторных обращениях, при достижении ребенком года, двух или трех лет, выплата назначается со дня подачи заявления на следующий период. Решение по выплате принимается в течение месяца, при этом, тем, кто подал документы в январе, должны выплатить ее до 26 февраля.

Выплаты на детей от трех до семи лет

Также вводится пособие на детей трех-семи лет, в размере половины прожиточного минимума ребенка, который, как ожидается, составит чуть более пяти тысяч рублей. По словам Кораблевой, не все условия на данный момент известны, но по предварительным расчетам, максимальное количество претендентов на эту выплату составят семьи, в которых воспитывается до 90 тысяч детей. Как только на федеральном уровне будут приняты нормативные акты и станут известны все условия, минсоцзащиты пообещало подробно проинформировать прессу и граждан.

В 2019-2020 годах органами соцзащиты предоставляется 26 видов выплат.