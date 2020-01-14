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Алтай получит больше всех в Сибири жилищных сертификатов

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Алтайский край и Республика Алтай фигурируют в распоряжении Правительства РФ о распределении жилищных сертификатов. При этом, республика вошла в пятерку лидеров по их количеству (258), а край дотянул лишь до середины рейтинга (31).

Как следует из документа, всего в 2020 году предполагается выдать свыше 6,5 тысяч сертификатов. Большая их часть (2,3 тысячи) достанется переселенцам из районов Крайнего Севера. Среди ведомств лидирует ФСИН, который намерен обеспечить жильем 241 сотрудника.

По Сибирскому федеральному округу больше всего сертификатов, помимо Республики Алтай, достанется Красноярскому краю (255), меньше всего – Хакасии (2). Иркутская и Томская области получат по 139 и 122 сертификата соответственно, Новосибирская и Омская – 22 и 26, Кузбасс – 17.

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В Алтайском крае также оказалось больше всего переселенцев из закрытых административно-территориальных образований (ЗАТО Сибирский) – они получат 13 сертификатов. В Томской области планируется к выдаче единственный такой сертификат, в остальных регионах СФО они вообще не предусмотрены.

В документе отмечено, что количество сертификатов определено расчетным путем и будет уточнено в пределах общего размера социальных выплат, предусмотренных графиком.

Автор: Максим Стрелковский

Фото: pixabay.com

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