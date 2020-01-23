Число вагонов в пригородных поездах на Алтае вырастет из-за шторма

Новости 23.01.2020 13:20 434

Краевые власти решили увеличить количество железнодорожных вагонов в скорых пригородных поездах на период закрытия автодорог из-за сильных метелей в Алтайском крае. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

«На основании прогноза сложных погодных условий на территории Алтайского края принято решение об увеличении количества вагонов в скорых пригородных поездах по направлениям Барнаул - Бийск, Барнаул - Алейская - Рубцовск. В четверг добавят шесть пассажирских вагонов общей вместимостью 360 мест, 24 января - 12 пассажирских вагонов общей вместимостью 720 мест», - говорится в официальном сообщении.

Отмечается, что в течение четырех дней будет добавлено 39 вагонов общей вместимостью 2,3 тысячи мест.

По состоянию на четверг, 23 января, в Алтайском крае введен режим повышенной готовности из-за надвигающейся снежной бури. В регионе уже начали закрывать автодороги.

В период прошлого снежного шторма, обрушившегося на Алтае в минувшую пятницу, были закрыты трассы почти по всем направлениям, нарушено транспортное сообщение с 25 поселками, произошли несколько массовых ДТП со смертельными исходами и травмами.