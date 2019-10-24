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Новосибирские депутаты не задали ни одного вопроса губернатору на ежегодном отчете

Новости
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Новосибирское Заксобрание единогласно приняло отчет губернатора Андрея Травникова. Все фракции поблагодарили главу региона и решили не задавать вопросов, а глава «Справедливой России» Анатолий Кубанов выразил надежду, что «насладится» отчетом и в 2021 году. Об этом пишет "Тайга.инфо".

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников выступил с отчетом о проделанной за год работе перед Заксобранием 23 января. Глава региона отметил, что область в 2019 году «динамично развивалась», а качественных изменений во многих сферах удалось добиться, благодаря выполнению нацпроектов и совершенствованию местного законодательства.

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В 2019 году введено в эксплуатацию 53 социальных объекта, в том числе 46 — в рамках нацпроектов. Это 6 школ и 17 детских садов, 30 ФАПов, дом культуры в деревне Шадрино Искитимского района, спорткомплекс в Тогучине. На строительство этих объектов в 2019 году потрачено почти 4 млрд рублей, заметил Травников, так что в 2020 год регион входит с «серьезными планами».

Депутаты единогласно приняли отчет губернатора. Представители всех фракций поблагодарили Травникова за работу и коммуникации с депутатским корпусом.

Ранее эксперты Агентства политических и экономических коммуникаций сформировали рейтинг регионов РФ с самым неэффективным управлением. Из Сибири туда вошли Новосибирская область, Хакасия, Бурятия и Республика Алтай.

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Автор: Политсиб.ру

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