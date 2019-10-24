Новосибирские депутаты не задали ни одного вопроса губернатору на ежегодном отчете

Новосибирское Заксобрание единогласно приняло отчет губернатора Андрея Травникова. Все фракции поблагодарили главу региона и решили не задавать вопросов, а глава «Справедливой России» Анатолий Кубанов выразил надежду, что «насладится» отчетом и в 2021 году. Об этом пишет "Тайга.инфо".
Губернатор Новосибирской области Андрей Травников выступил с отчетом о проделанной за год работе перед Заксобранием 23 января. Глава региона отметил, что область в 2019 году «динамично развивалась», а качественных изменений во многих сферах удалось добиться, благодаря выполнению нацпроектов и совершенствованию местного законодательства.
Несмотря на это, глав реготделений сменится еще больше
Депутаты единогласно приняли отчет губернатора. Представители всех фракций поблагодарили Травникова за работу и коммуникации с депутатским корпусом.
Ранее эксперты Агентства политических и экономических коммуникаций сформировали рейтинг регионов РФ с самым неэффективным управлением. Из Сибири туда вошли Новосибирская область, Хакасия, Бурятия и Республика Алтай.
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