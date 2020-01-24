В МТС проанализировали, что читали барнаульцы на новогодних каникулах

Новости 23.01.2020 14:05 311

МТС проанализировал литературные предпочтения россиян, а также жителей Барнаула в новогодние каникулы. Как выяснилось, праздничные гуляния не сильно отвлекли от книг алтайских любителей чтения, которые в новогоднюю ночь читали лишь на треть меньше обычного.

По данным сервиса электронных книг «МТС Библиотека», который доступен абонентам всех российских операторов связи, в период с 8:00 вечера 31 декабря 2019 года до 8:00 утра 1 января 2020 года активность пользователей сервиса была всего лишь на треть ниже, чем в обычную ночь. Более 60% пользователей предпочли книги традиционным форматам празднования Нового года. В целом, на каникулах с 1 по 9 января барнаульские любители литературы прочитали более 380 электронных книг из «МТС Библиотеки», что на 35% больше, чем за аналогичный период в декабре 2019 года.

Самой популярной электронной книгой у жителей Барнаула стал хит Дмитрия Глуховского «Текст» (популярный триллер экранизирован). Вторым по популярности новогодним чтивом барнаульцев стал «11/22/63» - научно-фантастический роман «короля ужасов» Стивена Кинга о путешественнике во времени, пытающемся предотвратить убийство 35-го президента США Джона Кеннеди. Третье место топа – у книги «Уличный кот по имени Боб. Как человек и кот обрели надежду на улицах Лондона», автор которой Джеймс Боуэн рассказывает удивительную историю о дружбе с котом, который изменил его жизнь.

В новогодние каникулы читатели также отдавали предпочтение книгам, которые сейчас в тренде благодаря рекламным кампаниям одноименных фильмов. На пятой позиции в топ-листе самых популярных книг на каникулах - сборник физических упражнений для желающих вернуться к здоровому образу жизни после праздничных застолий.

Топ-5 популярных в России электронных книг с 1 по 9 января 2020 года:

«Когда я вернусь, будь дома», Эльчин Сафарли; «Ведьмак» (сборник), Анджей Сапковский; «Вторая жизнь Уве», Фредрик Бакман; «Текст», Дмитрий Глуховский; «Домашние уроки здоровья. Гимнастика без тренажеров. 50 незаменимых упражнений для дома и зала», Сергей Бубновский.

По итогам 2019 года число пользователей сервиса для чтения по подписке «МТС Библиотека» выросло вдвое. Количество электронных книг в каталоге за год увеличилось до 185 тысяч со 120 тысяч, аудиокниг – до 35 тысяч с трех тысяч. С сентября 2019 года сервис стал доступен клиентам всех российских операторов связи.