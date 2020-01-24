Белоусов оценил перспективы СФО и Дальнего Востока после открытия восточных «зерновых ворот»

Новости 23.01.2020 12:45 229

Заместитель председателя Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, представитель в Совете Федерации от АКЗС Сергей Белоусов, на пленарном заседании СФ 22 января, напомнил присутствующему Министру Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики Александру Козлову о поручении Президента Российской Федерации о строительстве порта на Дальнем Востоке по перевалке зерна, мощностью 4 млн тонн.

Так же парламентарий попросил прокомментировать Министра, на какой стадии на начало 2020 года находится реализация проекта по строительству отгрузочного зернового терминала в Приморье.

Сенатор отметил, что вот уже несколько лет подряд урожаи зерновых в стране бьют рекорды. Алтайский край является в Сибирском федеральном округе лидером по выращиванию высококачественной пшеницы.

В последние годы субъект очень успешно продвигает свою продукцию на экспорт. Только за первое полугодие 2019 года поставки зерна за рубеж увеличились в 2,5 раза и превысили 230 тысяч тонн. При этом мощности глубоководных портов в Азово-Черноморском бассейне, которые в основном используются для транспортировки зерна, загружены уже на 97,7% от номинальной мощности перевалки. Переориентация транспортной логистики части грузов в направлении терминалов, расположенных в глубоководных портах Дальневосточного федерального округа позволит обеспечить планомерную загрузку существующих инфраструктурных мощностей по перевалке зерна, а открытие восточных «зерновых ворот» положительно отразится на экономике Сибирского федерального округа и всего Дальневосточного региона.

По мнению Сергея Белоусова, реализация такого проекта повысит конкурентоспособность российского зерна на мировых рынках и позволит производителям из Сибири и Дальнего востока транспортировать продукцию для продажи более коротким путем в южно-азиатские страны, в том числе, Китай. Под новый проект Минсельхоз обещает ввести субсидии без временных ограничений для ОАО «РЖД» на возмещение потерь из-за льготных тарифов на перевозку грузов на Дальний Восток для таких регионов как Алтайский, Красноярский край, Новосибирской, Омской областей и других, - сообщил парламентарий.

Министр согласился, что вопрос требует государственных решений на уровне федерального центра. В 2019 году была проведена серьезная работа по поиску потенциальных инвесторов. На строительство порта заявлялось несколько компаний, в том числе иностранные. А. Козлов также пообещал С. Белоусову предоставить более подробную информацию по вопросу в письменном виде.