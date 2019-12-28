Школы и детсады Алтайского края массово закрываются на карантин

Новости 23.01.2020 11:55 580

По данным регионального Минобра, на 22 января полностью приостановлен учебный процесс в 12 школах и пяти дошкольных учреждениях. Частично учебный процесс приостановлен в 96 классах 30 школ и 39 группах 25 детских садов края.

За третью неделю 2020 года (с 13 по 19 января) в Алтайском крае зарегистрировано 18,3 тысяч случаев заболевания ОРВИ. 63,7% среди заболевших составляют дети младше 14 лет. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

Среди заболевших при лабораторных исследованиях регистрируется единичные случаи циркуляции вирусов гриппа (B, А/H1N1/2009).

Гонконгский и свиной грипп зафиксировали в Алтайском крае Новости 28.12.2019 15:00 Тем временем в крае завершили вакцинацию против гриппа 4263

Симптомы гриппа А(H1N1), который также называют "испанкой" или "свиным гриппом", в большинстве случаев сходны с симптомами сезонного гриппа и включают в себя лихорадку (повышение температуры), кашель, боль в горле, насморк, миалгию (боль в мышцах), тахикардию, головную боль, озноб и слабость. В отдельных случаях симптомы также включают тошноту, рвоту или диарею. Температура чаще всего выше, чем при ОРВИ и других простудных заболеваниях, не вызванных вирусом гриппа. В редких случаях у больных гриппом А (H1N1) наблюдаются симптомы респираторного заболевания без повышения температуры.