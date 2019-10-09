Мэрия Барнаула готова потратить более 100 млн рублей, чтобы продлить троллейбусный маршрут

Новости 23.01.2020 12:10 464

Накануне в администрации Барнаула представители транспортной отрасли встретились с общественниками из «Гражданского патруля». Мероприятие организовали после того, как в Сети появилась петиция о работе городского транспорта, сообщает пресс-служба мэрии.

В ходе встречи обсуждалась организация автобусных маршрутов №7, 10, 25 и др. Главной же темой стало возможное изменение троллейбусного маршрута № 7. Общественники предлагали проложить контактную сеть по улицам Балтийская и Ускова.

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Однако в МУП «Горэлектротранс» пояснили, что продление трассы маршрута №7 до Павловского тракта (разворотное кольцо) предусматривает крупные вложения. В том числе необходимо строительство тяговой подстанции, осуществление прокладки кабельных линий высокого и низкого напряжения общей протяжённостью 8 км, строительство троллейбусной контактной сети протяжённостью 5 км и разработка проекта. Ориентировочная стоимость всего перечисленного - 119 млн рублей. Средств на это не предусмотрено.

На перспективу представители МУПа предложили компромиссный вариант: продлить маршрут по Балтийской до Ускова с поворотом на Взлетную и далее по действующему маршруту. Таким образом получится не только собрать новых пассажиров, но и не потерять старых. Кроме того, реализация проекта обойдется городу дешевле - в 107,5 млн рублей.

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Другие предложения, которые активисты прописали в петиции, будут вынесены на рассмотрение транспортной комиссии в феврале.