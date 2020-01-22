КПРФ поддержит поправки в Конституцию, но не все депутаты на Алтае согласны

Новости 23.01.2020 10:30 412

КПРФ все-таки поддержит принятие поправок в Конституцию России. До этого партия была единственной, кто не спешил с ответом. Об этом сообщается на федеральном сайте компартии.

С официальным сообщением выступил глава партии Геннадий Зюганов.

«Ремонт нынешней Конституции давно назрел. Здесь мы не можем не согласиться с президентом и готовы поддержать внесение в Основной закон изменений, которые он предложил»,— написал Зюганов. Он добавил, что необходимы масштабные изменения, поскольку путем «косметического ремонта» невозможно «решить проблемы, порождаемые нынешней редакцией Конституции. Мы будем требовать внесения в Конституцию масштабных изменений. В ней должно быть прописано, что земля и недра принадлежат народу, а доходы, получаемые от их использования, гарантированно направляются в государственную казну».

Отметим, что накануне, 22 января, депутаты Алтайского краевого Законодательного Собрания должны были проголосовать "за" или "против" принятия поправок. Сделать это было необходимо в первой половине дня.

Депутатам АКЗС разослали опросное голосование по поправкам в Конституцию Новости 22.01.2020 7:40 Депутаты АКЗС должны проголосовать за поправки в Конституцию 1833

О том, как проголосовали в АКЗС фракции «Единая Россия», «Справедливая Россия» и ЛДПР неизвестно. Однако, судя по риторике депутатов после анонса поправок на Послании президента и позиции руководства партий, можно предположить, что "за" пакет поправок проголосовали все.

Что касается фракции КПРФ в АКЗС, то, как стало известно, голоса разделились. Точно известно, что проигнорировали опрос депутаты Мария Прусакова, Вероника Лапина и Вячеслав Початов.

По этому поводу ранее высказывалась Мария Прусакова, которая заявила, что любые изменения в Конституции России требуют широкого обсуждения, а не заочного опроса депутатов.

«Голосование планируется провести в спешке, без широкого общественного обсуждения. Мы, депутаты фракции КПРФ, отказываемся от участия в таком голосовании, так как убеждены, что вопрос внесения изменений в Основной закон страны требует серьезного отношения, экспертных оценок и выявления мнений общественности по каждой предлагаемой поправке. При том, что многие важные законопроекты месяцами и даже годами принимаются как в Государственной Думе, так и в АКЗС, заочное решение вопроса о поправках в Основной закон страны недопустимо», - сказала депутат.