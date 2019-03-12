Алтайский думец прокомментировал фейковую новость о двойном гражданстве

Новости 23.01.2020 11:20 434

Несмотря на то, что еще в марте прошлого года в России был принят закон о блокировке сетевых СМИ за публикацию фейковых новостей, распространение слухов, домыслов и непроверенных фактов не прекратилось. Теперь, правда, фейки "плодятся" по большей части в соцсетях и анонимных мессенджерах.

Цель распространение такой информации остается прежней - ввести читателей в заблуждение, для того чтобы получить финансовую или политическую выгоду. Авторы поддельных новостей часто используют броские заголовки или полностью сфабрикованные истории для увеличения аудитории и цитируемости. Интересно, что число репостов фальшивых новостей, например, в Facebook превысило число перепостов добросовестных сообщений, благодаря тому, что фальшивки больше соответствовали ожиданиям или оказывались более захватывающими.

«До ужаса субъективно»: редакторы алтайских СМИ оценили закон о фейковых новостях Мнения 12.03.2019 15:14 На вопросы «Политсибру» ответили Артемий Панченко, Виктория Крахмалёва и Андрей Никитин 4762

Стоит отметить, что зачастую фейкньюс касаются известных персон, в том числе и политиков. Так, на днях в ряде СМИ и соцсетях был опубликован список из 23 российских чиновников и депутатов, якобы имеющих двойное гражданство или ВНЖ в другой стране.

Накануне у себя в Instagram депутат Госдумы от Алтайского края Александр Прокопьев высказал мнение о слухах, которые приписывают ему несуществующий вид на жительство в другом государстве.