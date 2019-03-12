Алтайский думец прокомментировал фейковую новость о двойном гражданстве

Несмотря на то, что еще в марте прошлого года в России был принят закон о блокировке сетевых СМИ за публикацию фейковых новостей, распространение слухов, домыслов и непроверенных фактов не прекратилось. Теперь, правда, фейки "плодятся" по большей части в соцсетях и анонимных мессенджерах.
Цель распространение такой информации остается прежней - ввести читателей в заблуждение, для того чтобы получить финансовую или политическую выгоду. Авторы поддельных новостей часто используют броские заголовки или полностью сфабрикованные истории для увеличения аудитории и цитируемости. Интересно, что число репостов фальшивых новостей, например, в Facebook превысило число перепостов добросовестных сообщений, благодаря тому, что фальшивки больше соответствовали ожиданиям или оказывались более захватывающими.
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Стоит отметить, что зачастую фейкньюс касаются известных персон, в том числе и политиков. Так, на днях в ряде СМИ и соцсетях был опубликован список из 23 российских чиновников и депутатов, якобы имеющих двойное гражданство или ВНЖ в другой стране.
Накануне у себя в Instagram депутат Госдумы от Алтайского края Александр Прокопьев высказал мнение о слухах, которые приписывают ему несуществующий вид на жительство в другом государстве.
«Никто не застрахован от фейковых новостей. Дошла очередь и до меня. С удивлением узнал, что некоторые СМИ приписывают мне наличие собственности и права на постоянное проживание на Кипре. Обратился в МИД с просьбой провести проверку по дипломатическим каналам и предоставить достоверную информацию! Как только получу документ из МИДа, выложу его в сети. Вношу свой вклад в борьбу с фейками и в торжество истины», - прокомментировал Александр Прокопьев.