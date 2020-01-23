Потрудился – на пенсию. Бывший куратор Алтайского края получил новую должность

Новости 23.01.2020 9:55 34

Накануне новый премьер Михаил Мишустин назначил экс-министра труда Максима Топилина председателем правления Пенсионного фонда РФ. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте федерального правительства.

Топилин не только возглавлял Минтруд, но и курировал Алтайский край. Его задачей была разработка программы ускоренного развития региона. К настоящему моменту таковая определена. Губернатор Алтайского края Виктор Томенко ранее сообщал, что первоочередные мероприятия в ближайшую пятилетку потребуют чуть более 10 млрд рублей. При наличии дополнительных источников финансирования на их реализацию будет направлено 50 млрд.

В конце декабря спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявляла, что ожидает от кураторов отстающих регионов (в том числе, соответственно, и от Топилина) мастер-классов по управлению вверенными субъектами. Однако, в свете нового назначения, не факт, что Топилин продолжит заниматься Алтаем.

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Пенсионный фонд ранее 11 лет возглавлял Антон Дроздов, который теперь назначен заместителем министра финансов.