Фифти-фифти, или как пошел дворник вслед за снегом: алтайские мэры попали под огонь критики на заседании правительства

Новости 23.01.2020 7:10 1096

Заседание правительства Алтайского края, прошедшее накануне, поставило рекорд по продолжительности: мероприятие шло более 3,5 часов. К слову, впервые за долгое время прессу, за исключением телевизионщиков, оставили за дверьми: мест не хватило на всех присутствующих. Центральной темой заседания стал отчет глав крупнейших муниципалитетов – Барнаула, Бийска и Рубцовска – о борьбе со снегом текущей зимой.

Озвученные цифры свидетельствовали в основном о беспомощности городов перед стихией, а также отсутствии внятного понимания, как исправлять ситуацию в дальнейшем. Губернатор Виктор Томенко с пристрастием допрашивал каждого градоначальника, но как ни странно, на этот раз роль основного критика примерил на себя главный федеральный инспектор по Алтайскому краю Юрий Земский.

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Снежный пролог

Первым на заседании правительства выступил главный синоптик Алтайского края Александр Люцигер. Он подчеркнул, что сверхснежная зима 2019/2020 годов не является чем-то уникальным для региона. За последние 20 лет это третий случай, когда осадков выпадает намного больше нормы. Правда, обычно к середине января устанавливалась морозная погода и снег прекращался, но не в этот раз.

"Если оценивать количество выпавших осадков на текущую дату, то наихудшая ситуация складывается в Змеиногорском районе, на втором месте Бийск, на третьем Барнаул", - прокомментировал Люцигер.

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"Нужно научиться говорить, Вячеслав Генрихович"

Следом слово взял и.о. главы Барнаула Вячеслав Франк. Казалось бы, после воскресного совещания, которое провел в мэрии губернатор, градоначальнику не составит проблем отчитаться о проделанной работе, но это оказалось не так.

Кстати, уже второй год подряд барнаульскими проблемами зимой в режиме ручного управления занимается глава региона. В прошлый раз город не сходил со страниц СМИ и соцсетей из-за огромного количества коммунальных аварий. Предыдущий градоначальник пообещал "прорыв", и кажется, что в эту зиму ЧС стало меньше на порядок. Однако пришла новая напасть в виде затяжных снегопадов. Как выяснилось, техники и людей у города хватает (и то с оговоркой) только на малоснежные зимы.

По признанию Франка, Барнаул должен располагать 422 единицами спецтехники для борьбы с последствиями снегопадов, а также иметь штат из 414 дворников. На деле же цифры куда скромнее: 251 единица техники и 202 дворника. Понятно, что при таком недокомплекте всерьез надеяться на качественную уборку краевой столицы не приходится.

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Логично, что мэрия рассчитывает на помощь края в приобретении дополнительной техники. Правда, министр транспорта региона Александр Дементьев дал понять, что можно вполне обойтись и тем, что есть, главное - закрыть недостающие вакансии – тех же водителей и машинистов. Правда, для этого придется повысить зарплату. По оценке Франка, на эти цели в год понадобится дополнительно 128 млн рублей.

После и.о. градоначальника коротко перечислил основные меры, которые предпринимает администрация, чтобы избавить Барнаул от снега. Губернатора, правда, все это ничуть не впечатлило.

"Как-то так получается, что мы уже привыкли и где-то даже свыклись с тем, как идет уборка снега, можно сказать махнули рукой: "Ну, и бог с ним". Ладно бы эта история была раз в 100 лет из-за очень снежной зимы, но нет - и в обычные годы у нас так убирают: не очень прямо скажем", - привел общеизвестные факты Виктор Томенко, обращаясь к Вячеславу Франку.

В очередной раз губернатор призвал докладчика анализировать данные, а не просто перечислять факты, а заодно создать эффективную систему наблюдения и ежедневный контроль. "Сколько конкретно тротуаров и где у вас расчищено, сколько прорублено тропинок – обо всем этом нужно научиться говорить, Вячеслав Генрихович", - призвал Томенко и.о. мэра.

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Последний, как видно, был не слишком доволен публичной выволочкой. Это было заметно из дальнейших односложных реплик как в адрес губернатора, так и других участников дискуссии.

Самым ярым критиком мэрии в этот день стал главный фединспектор по региону Юрий Земский. Он напрямую заявил Вячеславу Франку, что ставит под сомнение его отчет и конкретные шаги горадминистрации по уборке снега, так как воочию на дорогах и тротуарах видит совсем иную картину.

Причем из диалога выяснилось, что на недостатки, порядком раздраженный Земский, уже не раз указывал Франку. Так, в частности речь шла о том, что пешеходы из-за отсутствия тротуаров рискуют жизнью, часто выходя на проезжую часть. В ответ градоначальник парировал, что случаев травматизма этой зимой меньше, чем год назад, в том числе и пострадавших в ДТП. Виктор Томенко, подключившись к разговору, заявил: это связано с тем, что люди сами стараются лишний раз при такой обстановке в городе не выходить на улицу.

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Губернатор чуть позже попробовал сгладить впечатление от заявления главного фединспектора. Томенко дал понять, что перечисленные выше минусы, как и признание неготовности существующей системы, не означают, что люди не работают и не стараются. Правда, эффекта от этого почти нет: ощущение после каждой новой порции осадков такое, что там вообще конь не валялся, использовал образное сравнение глава региона:

"По моим ощущениям, Барнаулу нужно снегоуборочной техники не в разы, а на порядок больше, чем есть сейчас. Возможно, стоит взять снегоплавильные установки, но это, скорее, вопрос к ученым".

Напоследок губернатор упомянул в качестве образца Москву, где проблем со снегом нет вовсе. Томенко при этом оговорился и добавил, что столица живет в совсем другой реальности. Но это не значит, что туда не надо стремиться.

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Бийская практика вместо расчетов

Глава города Александр Студеникин в отличие от своего барнаульского коллеги оказался куда словоохотливее. Он активно сетовал на специфику наукограда, которая позволяет работать технике только в ночные часы. Это обусловлено узкими улицами и пробками. Другая проблема – отсутствие площадок под снегоотвалы в Заречье. В первую очередь из-за плотной застройки в этой части Бийска. При этом Студеникин только с третьего раза смог ответить на довольно простой вопрос от губернатора о том, сколько нужно времени, чтобы город был очищен после сильного снегопада. Каждый раз мэр уводил дискуссию в сторону, избегая точных цифр, но под конец нехотя признал, что речь идет о 2-3 неделях.

- Александр Петрович, вас есть расчеты, когда вы можете мне их дать посмотреть, чтобы проверить?

- Нет, Виктор Петрович, это все вычисляется, исходя из многолетней практики.

Такой ответ губернатора, который привык к точным формулировкам и цифрам, вовсе не удовлетворил. Пытался Александр Студеникин оперировать и актуальной для этой зимы cтатистикой о количестве вывезенных куб. м снега. Виктор Томенко тут же заявил, что он не специалист и поэтому в докладе могут стоять любые числа, но сути дела это не меняет – город не справляется нынешней зимой с очисткой от снега.

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В конце своей речи бийский мэр успел посетовать на нехватку техники в городе, а также на отсутствие специализированного МУПа. Одновременно Студеникин не преминул заметить, что мэрия стимулирует частников приводить в порядок свою территорию под угрозой штрафных санкций.

ЕДДС vs Instagram

После 3-х часового марафона порядком уставшие слушатели вздохнули с облегчением, когда на трибуну пригласили последнего докладчика – главу Рубцовска Дмитрия Фельдмана.

"Дмитрий Зайвелевич, может быть, вам повезет сегодня, что вы завершаете, а может быть и нет", - шутливо напутствовал мэра Виктор Томенко.

В отличие от коллег из Барнаула и Бийска Фельдман до поры до времени своим докладом производил более сильное впечатление на окружающих. В нем была конкретика, присутствовала самокритика и даже оказались сделаны расчеты по конкретной финансовой помощи на закупку техники, что отметил и губернатор.

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"Сгубила" же спич градоначальника попытка сбить градус недовольства местных жителей ситуацией по уборке снега в Рубцовске. Несмотря на то, что Дмитрий Фельдман уверенно перечислял соцсети и паблики, где администрация города вела мониторинг обращений и писала ответные посты, губернатор прервал его, услышав смехотворную цифру по количеству обратившихся в Единую дежурно-диспетчерскую службу (ЕДДС) с заявкой на уборку снега.

- Как вы сами, Дмитрий Зайвелевич, оцените реакцию жителей? Какие настроения в городе?

- Знаете, Виктор Петрович, наверное, фифти-фифти: кто-то ругает мэрию, но есть и те, кто относится с пониманием.

- То есть основания для негатива все же есть?

- Да.

- Оторвитесь от бумажек, пожалуйста, и посмотрите в камеру, пусть все это в городе увидят и услышат. Не знаю, о каком количестве обращений вы говорите, но у меня весь Instagram завален жалобам из Рубцовска на очистку снега... Поэтому я бы сказал, что это не фифти-фифти, а сто на ноль.

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Далее губернатор задал излюбленный вопрос о сроках, за которые город может быть приведен в нормальное состояние после снегопадов. "С одной стороны...", - зашел издалека Фельдман. "Неплохое начало, Дмитрий Зайвелевич, но мы же с вами не Давосском форуме", -подбодрил Томенко мэра.

Тогда Дмитрий Фельдман после некоторых колебаний назвал в качестве оптимального срока уборки 1-1,5 месяца.

Кстати, рубцовский градоначальник запомнился еще и целым рядом невольных афоризмов и оговорок, которые вызывали приступы смеха у присутствующих. Несколько раз губернатору даже пришлось успокаивать собравшихся.

Особое оживление вызвал ответ на уточняющий вопрос о том, какой механизм существует в городе по очистке дворов от снега. Дмитрий Фельдман оказался предельно лаконичен: "Снег пошел - дворник вышел"...

"Сам не растает"

В завершение заседания губернатор резюмировал, что край готов оказать финансовую помощь муниципалитетам на закупку новой снегоуборочной техники, но только после соответствующих обоснований.

Пока же, по признанию Томенко, города края и наполовину не ликвидировали последствия последнего шторма, в то время как уже через день обрушится новый циклон.

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