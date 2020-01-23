Фифти-фифти, или как пошел дворник вслед за снегом: алтайские мэры попали под огонь критики на заседании правительства

Заседание правительства Алтайского края, прошедшее накануне, поставило рекорд по продолжительности: мероприятие шло более 3,5 часов. К слову, впервые за долгое время прессу, за исключением телевизионщиков, оставили за дверьми: мест не хватило на всех присутствующих. Центральной темой заседания стал отчет глав крупнейших муниципалитетов – Барнаула, Бийска и Рубцовска – о борьбе со снегом текущей зимой.
Озвученные цифры свидетельствовали в основном о беспомощности городов перед стихией, а также отсутствии внятного понимания, как исправлять ситуацию в дальнейшем. Губернатор Виктор Томенко с пристрастием допрашивал каждого градоначальника, но как ни странно, на этот раз роль основного критика примерил на себя главный федеральный инспектор по Алтайскому краю Юрий Земский.
Выехать из села невозможно уже около недели
Первым на заседании правительства выступил главный синоптик Алтайского края Александр Люцигер. Он подчеркнул, что сверхснежная зима 2019/2020 годов не является чем-то уникальным для региона. За последние 20 лет это третий случай, когда осадков выпадает намного больше нормы. Правда, обычно к середине января устанавливалась морозная погода и снег прекращался, но не в этот раз.
"Если оценивать количество выпавших осадков на текущую дату, то наихудшая ситуация складывается в Змеиногорском районе, на втором месте Бийск, на третьем Барнаул", - прокомментировал Люцигер.
Губернатор проверил уборку снега в городе
Следом слово взял и.о. главы Барнаула Вячеслав Франк. Казалось бы, после воскресного совещания, которое провел в мэрии губернатор, градоначальнику не составит проблем отчитаться о проделанной работе, но это оказалось не так.
Кстати, уже второй год подряд барнаульскими проблемами зимой в режиме ручного управления занимается глава региона. В прошлый раз город не сходил со страниц СМИ и соцсетей из-за огромного количества коммунальных аварий. Предыдущий градоначальник пообещал "прорыв", и кажется, что в эту зиму ЧС стало меньше на порядок. Однако пришла новая напасть в виде затяжных снегопадов. Как выяснилось, техники и людей у города хватает (и то с оговоркой) только на малоснежные зимы.
По признанию Франка, Барнаул должен располагать 422 единицами спецтехники для борьбы с последствиями снегопадов, а также иметь штат из 414 дворников. На деле же цифры куда скромнее: 251 единица техники и 202 дворника. Понятно, что при таком недокомплекте всерьез надеяться на качественную уборку краевой столицы не приходится.
Вопрос рассмотрят на заседании правительства региона 22 января
Логично, что мэрия рассчитывает на помощь края в приобретении дополнительной техники. Правда, министр транспорта региона Александр Дементьев дал понять, что можно вполне обойтись и тем, что есть, главное - закрыть недостающие вакансии – тех же водителей и машинистов. Правда, для этого придется повысить зарплату. По оценке Франка, на эти цели в год понадобится дополнительно 128 млн рублей.
После и.о. градоначальника коротко перечислил основные меры, которые предпринимает администрация, чтобы избавить Барнаул от снега. Губернатора, правда, все это ничуть не впечатлило.
"Как-то так получается, что мы уже привыкли и где-то даже свыклись с тем, как идет уборка снега, можно сказать махнули рукой: "Ну, и бог с ним". Ладно бы эта история была раз в 100 лет из-за очень снежной зимы, но нет - и в обычные годы у нас так убирают: не очень прямо скажем", - привел общеизвестные факты Виктор Томенко, обращаясь к Вячеславу Франку.
В очередной раз губернатор призвал докладчика анализировать данные, а не просто перечислять факты, а заодно создать эффективную систему наблюдения и ежедневный контроль. "Сколько конкретно тротуаров и где у вас расчищено, сколько прорублено тропинок – обо всем этом нужно научиться говорить, Вячеслав Генрихович", - призвал Томенко и.о. мэра.
После новогодних праздников в Барнауле исчезли тротуары и полосы автомагистралей
Последний, как видно, был не слишком доволен публичной выволочкой. Это было заметно из дальнейших односложных реплик как в адрес губернатора, так и других участников дискуссии.
Самым ярым критиком мэрии в этот день стал главный фединспектор по региону Юрий Земский. Он напрямую заявил Вячеславу Франку, что ставит под сомнение его отчет и конкретные шаги горадминистрации по уборке снега, так как воочию на дорогах и тротуарах видит совсем иную картину.
Причем из диалога выяснилось, что на недостатки, порядком раздраженный Земский, уже не раз указывал Франку. Так, в частности речь шла о том, что пешеходы из-за отсутствия тротуаров рискуют жизнью, часто выходя на проезжую часть. В ответ градоначальник парировал, что случаев травматизма этой зимой меньше, чем год назад, в том числе и пострадавших в ДТП. Виктор Томенко, подключившись к разговору, заявил: это связано с тем, что люди сами стараются лишний раз при такой обстановке в городе не выходить на улицу.
Франк назвал ситуацию в городе сложной, но управляемой
Губернатор чуть позже попробовал сгладить впечатление от заявления главного фединспектора. Томенко дал понять, что перечисленные выше минусы, как и признание неготовности существующей системы, не означают, что люди не работают и не стараются. Правда, эффекта от этого почти нет: ощущение после каждой новой порции осадков такое, что там вообще конь не валялся, использовал образное сравнение глава региона:
"По моим ощущениям, Барнаулу нужно снегоуборочной техники не в разы, а на порядок больше, чем есть сейчас. Возможно, стоит взять снегоплавильные установки, но это, скорее, вопрос к ученым".
Напоследок губернатор упомянул в качестве образца Москву, где проблем со снегом нет вовсе. Томенко при этом оговорился и добавил, что столица живет в совсем другой реальности. Но это не значит, что туда не надо стремиться.
Власти города не считают, что собственник арены нарушает закон
Глава города Александр Студеникин в отличие от своего барнаульского коллеги оказался куда словоохотливее. Он активно сетовал на специфику наукограда, которая позволяет работать технике только в ночные часы. Это обусловлено узкими улицами и пробками. Другая проблема – отсутствие площадок под снегоотвалы в Заречье. В первую очередь из-за плотной застройки в этой части Бийска. При этом Студеникин только с третьего раза смог ответить на довольно простой вопрос от губернатора о том, сколько нужно времени, чтобы город был очищен после сильного снегопада. Каждый раз мэр уводил дискуссию в сторону, избегая точных цифр, но под конец нехотя признал, что речь идет о 2-3 неделях.
- Александр Петрович, вас есть расчеты, когда вы можете мне их дать посмотреть, чтобы проверить?
- Нет, Виктор Петрович, это все вычисляется, исходя из многолетней практики.
Такой ответ губернатора, который привык к точным формулировкам и цифрам, вовсе не удовлетворил. Пытался Александр Студеникин оперировать и актуальной для этой зимы cтатистикой о количестве вывезенных куб. м снега. Виктор Томенко тут же заявил, что он не специалист и поэтому в докладе могут стоять любые числа, но сути дела это не меняет – город не справляется нынешней зимой с очисткой от снега.
В воскресенье на городских улицах работало 15 единиц техники
В конце своей речи бийский мэр успел посетовать на нехватку техники в городе, а также на отсутствие специализированного МУПа. Одновременно Студеникин не преминул заметить, что мэрия стимулирует частников приводить в порядок свою территорию под угрозой штрафных санкций.
После 3-х часового марафона порядком уставшие слушатели вздохнули с облегчением, когда на трибуну пригласили последнего докладчика – главу Рубцовска Дмитрия Фельдмана.
"Дмитрий Зайвелевич, может быть, вам повезет сегодня, что вы завершаете, а может быть и нет", - шутливо напутствовал мэра Виктор Томенко.
В отличие от коллег из Барнаула и Бийска Фельдман до поры до времени своим докладом производил более сильное впечатление на окружающих. В нем была конкретика, присутствовала самокритика и даже оказались сделаны расчеты по конкретной финансовой помощи на закупку техники, что отметил и губернатор.
В ближайшие сутки прогнозируется значительное ухудшение погодных условий
"Сгубила" же спич градоначальника попытка сбить градус недовольства местных жителей ситуацией по уборке снега в Рубцовске. Несмотря на то, что Дмитрий Фельдман уверенно перечислял соцсети и паблики, где администрация города вела мониторинг обращений и писала ответные посты, губернатор прервал его, услышав смехотворную цифру по количеству обратившихся в Единую дежурно-диспетчерскую службу (ЕДДС) с заявкой на уборку снега.
- Как вы сами, Дмитрий Зайвелевич, оцените реакцию жителей? Какие настроения в городе?
- Знаете, Виктор Петрович, наверное, фифти-фифти: кто-то ругает мэрию, но есть и те, кто относится с пониманием.
- То есть основания для негатива все же есть?
- Да.
- Оторвитесь от бумажек, пожалуйста, и посмотрите в камеру, пусть все это в городе увидят и услышат. Не знаю, о каком количестве обращений вы говорите, но у меня весь Instagram завален жалобам из Рубцовска на очистку снега... Поэтому я бы сказал, что это не фифти-фифти, а сто на ноль.
Погода может быть хуже, чем в прошлые выходные
Далее губернатор задал излюбленный вопрос о сроках, за которые город может быть приведен в нормальное состояние после снегопадов. "С одной стороны...", - зашел издалека Фельдман. "Неплохое начало, Дмитрий Зайвелевич, но мы же с вами не Давосском форуме", -подбодрил Томенко мэра.
Тогда Дмитрий Фельдман после некоторых колебаний назвал в качестве оптимального срока уборки 1-1,5 месяца.
Кстати, рубцовский градоначальник запомнился еще и целым рядом невольных афоризмов и оговорок, которые вызывали приступы смеха у присутствующих. Несколько раз губернатору даже пришлось успокаивать собравшихся.
Особое оживление вызвал ответ на уточняющий вопрос о том, какой механизм существует в городе по очистке дворов от снега. Дмитрий Фельдман оказался предельно лаконичен: "Снег пошел - дворник вышел"...
В завершение заседания губернатор резюмировал, что край готов оказать финансовую помощь муниципалитетам на закупку новой снегоуборочной техники, но только после соответствующих обоснований.
Пока же, по признанию Томенко, города края и наполовину не ликвидировали последствия последнего шторма, в то время как уже через день обрушится новый циклон.
Губернатор Виктор Томенко поручил обеспечить быстрый доступ транспорта в отдаленные села
"В период шторма мы обеспечиваем нормальную жизнедеятельность городов и сел, ликвидируем возможные аварии на сетях, на конструкциях, оказываем неотложную медицинскую помощь. Это наша задача номер один, - напомнил собравшимся губернатор. - По мере улучшения погоды необходимо возвращаться к плановой работе по ликвидации последствий снегопада. Сам снег не растает и в лес не уйдет".